GTA 6: Alle News, Leaks und Ankündigungen zum Rockstar Games-Blockbuster.

Obwohl GTA 6 noch nicht offiziell angekündigt wurde, steht die Gerüchteküche um den Rockstar Games-Blockbuster nicht still. Hier finden Sie alle News, Leaks und Gerüchte.

Update vom 12. Juni 2020: Fan-Wünsche bleiben unerfüllt – Im Rahmen der am 11. Juni 2020 stattfindenden PS5-Vorstellung von Sony* erhofften sich zahlreiche Fans ein Lebenszeichen von GTA 6. Rockstar enthüllte zwar ein neues Grand Theft Auto für die neue PlayStation, dies stellte sich jedoch schnell als weniger neu heraus, als viele zunächst annahmen. Auf ingame.de erfahren Sie, welches ungewollte GTA enthüllte wurde* und warum die Fans trotzdem nicht leer ausgingen.

New York, USA – Grand Theft Auto* ist eine der erfolgreichsten Videospiel-Serien aller Zeiten. Was einst in der Vogelperspektive startete, entwickelte sich über 20 Jahre hinweg zum Inbegriff eines AAA-Blockbusters. Der erste Teil der prestigeträchtigen Reihe erschien 1997 und legte den Grundstein für die drei Kernthemen der Reihe: Autos, Frauen und Gangstercharme. Das 2013 veröffentlichte GTA 5 bricht bis heute einen Verkaufsrekord nach dem nächsten und sichert Entwickler Rockstar Games* mit seinem Online-Modus die Zukunft. Doch das Ende der Fahnenstange ist längst noch nicht erreicht. Auch für die kommende Konsolengeneration, repräsentiert von PS5 und Xbox Series X*, soll ein neuer Ableger kommen: GTA 6*.

Doch der sehnliche Wunsch der Fans blieb bislang unerfüllt. Rockstar Games bewahrt Stillschweigen um das Schicksal eines neuen Grand Theft Auto und so rätseln Fans, Experten und Unbeteiligte gleichermaßen, wann die offizielle Ankündigung folgt, welcher Zeitraum für den Release angepeilt wird und mit welchen Inhalten der Open World-Blockbuster an den Start geht. Täglich brodelt die Gerüchteküche, denn nicht selten sorgt der Entwickler selbst für kleinere Pannen, die sich im Endeffekt als unfreiwilliger Leak* herausstellten. Um Licht ins Dunkel der Gerüchte zu bringen, hat ingame.de* alle News, Leaks und Ankündigungen zu GTA 6 übersichtlich zusammengefasst.

