GTA 6: Mega Stadt in GTA – Leak zeigt, wie riesig Vice City sein wird

Von: Ömer Kayali

Teilen

Der große GTA-6-Leak hat viel zum neuen Grand Theft Auto enthüllt. Ein Screenshot lässt Fans nun hoffen, dass Vice City riesengroß sein wird.

Hamburg – Rockstar Games lässt Fans von Grand Theft Auto weiterhin zappeln. Doch es dürfte nicht mehr lange dauern, bis ein erster Trailer zu GTA 6 erscheint. Bis dahin wird im Netz wild spekuliert, welche Neuerungen der nächste Teil zu bieten haben könnte. Die Leaks sind ein gefundenes Fressen für ungeduldige GTA-Anhänger. Sie vermuten nun anhand eines Screenshots, dass die Ausmaße von Vice City riesig sein könnten.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Leak zeigt, wie weit sich Vice City erstreckt

Das ist passiert: Auf Reddit werden zahlreiche Screenshots aus dem GTA-6-Leak geteilt und von Fans analysiert. Aktuell macht ein Bild die Runde, die den Protagonisten vor einer Straße zeigen. Am Horizont sind Hochhäuser zu sehen, die sich vermutlich in Downtown Vice City befinden. Da sich die Spielfigur augenscheinlich ebenfalls noch innerhalb der Stadt befindet, kommen Fans zu dem Schluss, dass Vice City riesig sein wird. In GTA 5 wäre man bei dieser Entfernung zu den Hochhäusern von Los Santos bereits außerhalb der Metropole, argumentieren die Reddit-User.

Hier ist das geleakte Bild:

Wie groß wird GTA 6? Es ist natürlich noch nicht klar, wie groß die gesamte Spielwelt von GTA 6 sein wird. Gerüchten zufolge könnten die Entwickler nach dem Release mit DLCs neue Gebiete ins Spiel hinzufügen. Fleißige Fans haben aber ebenfalls anhand der Leaks erste Maps von GTA 6 erstellt – diese lassen auch vermuten, dass die Spielwelt riesig sein könnte.

GTA 6: Vice City soll die bisher größte Stadt aller GTA-Titel sein (Symbolbild) © Midjourney / Rockstar Games / ingame

Woher stammen die geleakten Infos zu GTA 6? Der große Leak zu GTA 6 landete im September 2022 im Netz und enthüllte zahlreiche Infos zum Spiel. Rockstar Games hatte kurz darauf bestätigt, dass es sich um echte Bilder und Videos aus einer frühen Entwicklungsphase des Spiels handelt. Die Entwickler waren darüber sehr enttäuscht, doch sie erklärten, dass es zu keinen Verzögerungen bei der Entwicklung des Spiels kommen würde. Für den Leak soll ein 17-jähriger Hacker aus England verantwortlich sein.