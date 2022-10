GTA 6-Ankündigung noch im Oktober? Insider sind zuversichtlich

Von: Ömer Kayali

Einige Branchen-Experten glauben, dass „GTA 6“ noch im Oktober vorgestellt werden könnte. Ist Rockstar Games bereits soweit?

Der große Leak zu „GTA 6“ war ein herber Schlag für Rockstar Games. Viele Details zum nächsten „Grand Theft Auto“ sind so an die Öffentlichkeit gelangt. Das Entwicklerstudios selbst hat noch nichts zu dem Titel bestätigt, außer dass die Produktion von „GTA 6“ seit einiger Zeit bereits im Gange ist. Aber einige Experten gehen aus mehreren Gründen davon aus, dass die offizielle Ankündigung kurz bevorsteht.

„GTA 6“-Vorstellung im Oktober 2022: Das spricht dafür

Rockstar Games hatte sich auf Twitter zu dem Leak geäußert. Natürlich sind die Entwickler sehr enttäuscht, allerdings erklärte das Studio, dass sie die Arbeit am nächsten „Grand Theft Auto“ wie geplant fortsetzen. Außerdem hieß es in dem Tweet: „Wir werden euch bald wieder auf dem Laufenden halten und euch das nächste Spiel gebührend vorstellen [...]“.

Einige Insider glauben, dass die Vorstellung noch diesen Oktober stattfinden könnte. Zu diesen zählt der bekannte Branchenkenner mit dem Twitter-Namen „LegacyKillaHD“. Er erklärt, dass der Rockstar Games-Publisher Take Two Interactive für den 7. November eine Investorenkonferenz angesetzt hat. In der Vergangenheit habe es stets kurz davor Ankündigungen zu den geplanten Spielen gegeben – und deshalb könnte Ende Oktober oder Anfang November „GTA 6“ endlich offiziell enthüllt werden. „Unabhängig davon, ob es zu einer Enthüllung kommt oder nicht, wird ‚GTA 6‘ während des Investoren-Calls im November diskutiert werden, da ich mir sicher bin, dass viele Investoren einige Fragen zu dem jüngsten Leak haben, den Rockstar Games erlitten hat“, so der Insider. Der Branchen-Analyst Roberto Serrano geht ebenfalls von einer Ankündigung im Oktober aus auf Twitter.

Wann erscheint „GTA 6“?

Über das Release-Datum von „GTA 6“ kann aktuell nur spekuliert werden. © Rockstar Games

Es ist zu erwarten, dass zumindest das Release-Jahr zusammen mit dem Ankündigungs-Trailer genannt wird. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Verschiebungen oder zur Veröffentlichung von unfertigen Spielen. Daher wollen Entwicklerstudios sich nicht zu früh auf einen Zeitraum festlegen, da sie den Zeitplan womöglich nicht einhalten können. „GTA 6“ wird vermutlich frühestens erst Ende 2024 auf den Markt kommen, aber solange sich Rockstar Games oder Publisher Take Two nicht dazu äußern, bleibt das Spekulation.