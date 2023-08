Immer mehr Fans in Angst um GTA 6 –„Unsere Erwartungen sollten EXTREM niedrig sein“

Von: Joost Rademacher

Rockstar Games steht aktuell in keinem guten Licht. Die letzten Releases des Studios bereiten einigen Fans immer größere Angst um GTA 6.

New York – Die ganze Welt wartet auf GTA 6. Fast zehn Jahre sind seit dem Release des letzten GTA-Spiels ins Land gezogen und mit jedem Jahr sind die Erwartungen der Fans nur weiter gestiegen. Vielleicht sogar zu weit. Während GTA weiter auf die nächste Zahl nach der 5 wartet, fängt Rockstar Games sich in letzter Zeit einen Fauxpas nach dem anderen ein. Nach der durchgefallenen Ankündigung von Red Dead Redemption für PS4 und Switch mahnen jetzt die ersten Fans zur Vorsicht vor GTA 6.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Immer mehr Fans in Sorge – „Wir sollten sehr skeptisch sein“

Rockstar Games verliert an Vertrauen: Erst vor knapp einer Woche sorgte Rockstar Games mit einer neuen Ankündigung von Red Dead Redemption für Aufsehen. Der Open-World-Western soll 13 Jahre nach Release auf PS4 und Switch kommen, die Reaktion der Fans fiel aber wenig enthusiastisch aus. Im Gegenteil, für einige ist die Ankündigung nur ein weiterer Grund, sich immer mehr Sorgen um GTA 6 zu machen. Ein Fan schreibt bei Reddit: „Ich glaube wir sollten sehr skeptisch gegenüber GTA 6 sein.“

User Theodore_Buckland_ erklärt sich in dem Post im Redditforum zu GTA 6 ausführlicher: „Es sollte uns allen klar werden, dass Rockstar und Take-Two Profit und Aktienpreise über die Qualität ihrer Kunst setzen. Also sollten unsere Erwartungen für GTA 6 EXTREM niedrig sein.“ Damit bezieht der Post sich nicht nur auf Red Dead Redemption.

Die Fehltritte von Rockstar Games: In den vergangenen paar Jahren hat Rockstar Games sich so einige Dinge erlaubt, die bei Fans einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen haben. Der letzte große Stich ins Herz der GTA-Community passierte zum Beispiel erst 2021, als der Release der GTA Trilogy Definitive Edition zur Katastrophe wurde. Aber auch die Preispolitik der Mikrotransaktionen in GTA Online und Rockstars Umgang mit dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2 haben einige Narben hinterlassen.

GTA 6 wird „das beste Spiel, oder die größte Enttäuschung aller Zeiten“

Sind die Fans zu voreilig? Viele andere Nutzer des GTA-6-Subreddits pflichten Theodore_Buckland_ bei und senken vorsichtshalber schon ihre Erwartungen. „Es wird entweder das beste Spiel, oder die größte Enttäuschung aller Zeiten“ heißt es in einem der Top-Kommentare. Wenn man darauf vorbereitet ist, tut es immerhin weniger weh, wenn der zweite Fall eintritt. Andere glauben wiederum, die Hiobsbotschaften für GTA 6 sind zu voreilig.

Immer mehr Fans in Angst um GTA 6 –„Unsere Erwartungen sollten EXTREM niedrig sein“ © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564

Ein paar Dinge gibt es bei Rockstar Games schließlich zu bedenken. Die GTA Trilogy und der neue Release von Red Dead Redemption sind nicht bei Rockstar Games selbst entstanden, sondern bei externen Studios. Rockstar selbst scheint nämlich für GTA 6 alle Hände an Deck zu haben. Das Studio hat, genau genommen, in den letzten 10 Jahren nur zwei Spiele veröffentlicht: GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Beide zählen zum besten, was das Open-World-Genre zu bieten hat.

Wenn es um komplett neue Spiele geht, hat Rockstar trotz aller Fehltritte einen erschreckend guten Releaseverlauf. Bevor man bei GTA 6 den Teufel an die Wand malt, ist also erst einmal abwarten und Tee trinken ratsam. Der erste Trailer zu GTA 6 soll immerhin noch dieses Jahr kommen, spätestens bis dahin sollte man sich also noch nicht zu sehr sorgen.