GTA 6: Änderung an Rockstar Games Website verspricht Ankündigung in Kürze.

Schon vor Release hat sich Rockstar Games eine Domain für GTA 6 gesichert. Nun ist die Website plötzlich offline. Erstes Anzeichen für eine Ankündigung in Kürze?

München/New York – Die GTA 6 Website könnte kurz vor ihrem Release stehen und damit auch die Ankündigung des Spiels selbst. Wie findige Fans herausfanden, leitet die Website von GTA 6* seit Kurzem nicht mehr an die offizielle Rockstar Games* Seite weiter. Doch noch weit mehr technische Feinheiten weisen auf große Neuigkeiten zu GTA 6 hin.

Zwar gibt es zum Release von GTA 6 bisher nur Gerüchte und Spekulationen, doch nun können sich Fans an einer offiziellen Änderung seitens Rockstar Games erfreuen. Wie ingame.de* berichtet, leitet die Website von GTA 6, gtavi.com, nun nicht mehr zur offiziellen Rockstar Games Seite weiter. Stattdessen spuckt sie die folgende Fehlermeldung aus: "Die Server-IP-Adresse von gtavi.com wurde nicht gefunden." Für die Domains der Nachfolger GTA 7 und GTA 8 gilt diese Neuerung jedoch nicht.

