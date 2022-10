Fans sind sauer auf die neuen Gratis-Spiele für PS Plus im November

Sind die Spiele wirklich schlechter?

Sony hat die neuen Spiele für PS Plus für November 2022 bestätigt. Die Fans sind über die Auswahl im kommenden Monat aber nicht gerade glücklich.

San Mateo, Kalifornien – Der Oktober geht stramm auf sein Ende zu und der nahende November verheißt vor allem eins: neues Futter für PS Plus. Erst kürzlich hat Sony die kostenlosen Spiele, die im kommenden Monat für Abonnent*innen des Service bereitstehen, angekündigt. PlayStation-Fans zeigen sich aber, wieder einmal, herbe enttäuscht von der Auswahl, die bald auf PS4 und PS5 kommt. In den sozialen Medien finden sie harte Worte für Sony.

Am 26. Oktober gab Sony die kommenden Spiele für PS Plus Essential bekannt. Allen voran steht besonders das Action-Rollenspiel Nioh 2, das auch mit einem Port für die PS5 bereitsteht, 120 FPS und super kurze Ladezeiten inklusive. Begleitet wird Nioh 2 von einer Sammlung an LEGO „Harry Potter“-Spielen und einem Sci-Fi-Adventure.