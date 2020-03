Gratis-Games: "Tomb Raider" nur noch heute, "Watch Dogs" bis Donnerstag kostenlos

Um die Ausgangsbeschränkungen erträglicher zu machen, verschenken Publisher immer öfter Spiele. Nun gibt es "Tomb Raider" und "Watch Dogs" umsonst.

verschenkt für kurze Zeit zwei Titel aus der Lara-Croft-Reihe. Auch Epic Games verteilt Gratis-Games an seine Nutzer.

Aufgrund des Coronavirus wird dazu aufgerufen, nur aus wichtigen Gründen das Haus zu verlassen, am besten bleibt man gleich ganz daheim - wenn möglich. Damit es nicht zu langweilig wird in den eigenen vier Wänden, bieten Publisher immer wieder mal einen Titel aus ihrem Katalog kostenlos an. Bis um 23.59 Uhr am 23. März 2020 gibt es zwei Spiele von Square Enix kostenlos: "Tomb Raider (2013)*" und "Lara Croft und der Tempel des Osiris".

"Wir Spieler sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Gemeinsam machen wir uns online auf, um gebeutelte Fantasy-Königreiche wieder ins Lot zu bringen, wir finden uns zusammen, um Universen vor SciFi-Bedrohungen zu retten, und wir erfreuen uns am Wettbewerb in rasanten Actionspielen. Für andere Menschen mag der Wechsel zu Online-Arbeit und -Spiel aber auch den Aufbruch in eine unbekannte Welt bedeuten", schreibt Square Enix auf seiner Website.

So gibt es die PC-Version von "Tomb Raider" kostenlos

Auf Steam die Spiele "Tomb Raider" oder "Lara Croft und der Tempel des Osiris" auswählen.

Eines oder beide Games bis zum 23. März 2020, 23.59 Uhr in den Warenkorb legen und bezahlen.

Anschließend die Spiele beziehungsweise das Spiel installieren.

Die beiden Spiele "Tomb Raider" und "Lara Croft und der Tempel des Osiris" dürfen die Spieler nach dem Herunterladen behalten. Andere kostenlose Aktionen wie der "Football Manager 2020" oder "Assassin's Creed: Odyssey" gab es lediglich für einige Tage gratis zum Spielen. Nach Ablauf der Gratis-Phase - "Football Manager 2020" am 25. März 2020* und "Assassin's Creed: Oydessey" am 22. März 2020* - mussten die Spiele gekauft werden. Der bisherige Spielfortschritt wurde gespeichert und kann nach dem Erwerb der Games weitergenutzt werden.

"Watch Dogs" und "The Stanley Parable" bis zum 26. März kostenlos im Epic Store

Zwei weiteres Gratis-Games gibt es im Epic Store. Bis zum 26. März 2020 um 16 Uhr können Nutzer eines Epic-Games-Kontos die beiden Videospiele "Watch Dogs" und "The Stanley Parable" kostenlos herunterladen und auch behalten. Dafür brauchen Spieler nur einen Account von Epic Games

