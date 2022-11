God of War Ragnarök: Strategien für Thor – Tipps für den Kampf gegen den Donnergott

Von: Aileen Udowenko

Teilen

God of War Ragnarök: Thor besiegen – Tipps für den ersten Bosskampf © Sony (Montage)

In God of War Ragnarök muss sich Kratos gegen Thor beweisen. Mit diesen Tipps wird der Bosskampf gegen den Donnergott um einiges leichter.

Santa Monica, Kalifornien – In God of War Ragnarök bekommen es Spieler im ersten richtigen Bosskampf direkt mit einem harten Gegner zu tun. Ziemlich am Anfang des Spiels trifft man nämlich auf den Donnergott Thor, der Kratos den Garaus machen will. Den fordernden Kampf erfolgreich abzuschließen, ist allerdings gar nicht so einfach.

ingame.de verrät die beste Taktik, um gegen den Donnergott Thor in God of War Ragnarök zu gewinnen.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Thor besiegen – Tipps für den ersten Bosskampf

Der Kampf mit Thor ist Teil der Hauptmission „Fimbulwinter überleben“ und kann schon nach ca. einer Stunde Spielzeit in God of War Ragnarök erreicht werden. Der Donnergott sollte allerdings auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden, denn der Boss hat einige harte Angriffe auf Lager. Über drei Phasen lang wird Thor nämlich alles daran tun, Kratos zu vernichten.