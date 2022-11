God of War Ragnarök: Schnell Hacksilber farmen – Hier gibt es das Material

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Schnell Hacksilber farmen – Hier gibt es das Material © SIE/Santa Monica Studio

Hacksilber braucht man in God of War Ragnarök immer wieder für Einkäufe und Upgrades. Es gibt ein paar Wege, um besonders schnell an das Material zu kommen.

Hamburg – Auch einem Kriegsgott kann ein wenig aufgefrischte Ausrüstung nicht schaden. Wie auch schon im Vorgänger von 2018 könnt ihr in God of War Ragnarök wieder bei den Zwergen Brok und Sindri eure Rüstung und Waffen verbessern. Dafür braucht ihr, wie gewohnt, Hacksilber als Währung. Mit ein paar Kniffen könnt ihr ganz einfach Hacksilber farmen.

ingame.de zeigt, wie man in God of War Ragnarök am schnellsten Hacksilber farmt.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Hacksilber finden und farmen – So kommt ihr leicht an das Material

Der offensichtlichste und einfachste Weg, um in God of War Ragnarök an Hacksilber zu kommen, führt über die guten alten Schatzkisten. In Truhen ist neben Items nahezu immer auch ein wenig Hacksilber versteckt und diese könnt ihr praktisch überall in der Welt finden. Alternativ kann Kratos einfach seine beste Link-Impression machen und jeden Pott, jede Kiste und jede Vase zerschmettern, die ihm im Weg liegt.