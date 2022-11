God of War Ragnarök kaufen: Vorbestellung der Collector‘s Edition endet – Letzte Chance

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Leak enthüllt Göttervater Odin – Fans feiern unerwarteten Look © Sony Interactive Entertainment

Kurz vor Release wollen sich Fans noch die Collector‘s Edition von God of War Ragnarök sichern. Was darin steckt und wo man sie kaufen kann.

Santa Monica, Kalifornien – Schon bald werden PlayStation-Fans ihre eigene Kopie von God of War Ragnarök in Händen halten. In wenigen Stunden feiert das Action-Adventure rund um Papa Kratos und seinen „BOY“ Atreus Release, aber noch sind einige Fans auf der Suche nach einer Collector‘s Edition des Blockbusters.

Was in der Collector‘s Edition von God of War Ragnarök steckt, zeigt ingame.de.

Die Collector‘s Edition ist eine der größten Ausgaben, in der man God of War Ragnarök überhaupt bekommen kann. Die limitierte Sammleredition bringt neben dem Hauptspiel und einem ganzen Batzen an digitalen In-Game-Inhalten eine mächtige Auswahl an zusätzlichen Goodies. Sogar eine Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir ist im Paket enthalten.