God of War Ragnarök: Die besten Fähigkeiten für den Start ins Spiel

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Die besten Skills für den Start ins Spiel © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Unzählige Fans stürzen sich ins frisch erschienene God of War Ragnarök. Ein paar neue Skills von Kratos sollte man im Spiel besonders früh freischalten.

Hamburg – Nach langer Wartezeit und beinahe unermesslichem Hype ist God of War Ragnarök endlich erschienen. Das Action-Adventure steckt euch abermals in die Schuhe des Kriegsgottes Kratos, der auch in diesem Teil mächtig mit Axt und Klinge austeilen kann. Damit man in Ragnarök schon früh im Spiel die Oberhand gegen die Wesen und Götter der neun Reiche bekommt, sollte man aber clever in neue Skills investieren.

Die besten Fähigkeiten für den Anfang von God of War Ragnarök verrät ingame.de.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök Tipps: Die besten Skills, die ihr am Anfang freischalten solltet

Kratos hat in God of War Ragnarök wieder einmal seine zuverlässige Leviathan-Axt im Gepäck, mit der er schon im Vorgänger verheerenden Schaden anrichten konnte. Dieses Mal gibt es drei neue Skill-Trees namens Technik, Nahkampf und Fernkampf. Besonders unter den Technik-Skills finden sich ein paar Fähigkeiten, die man früh ausbauen sollte.