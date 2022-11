God of War Ragnarök: Alle Schilde und ihre Fundorte im Überblick

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Alle Schilde und ihre Fundorte im Überblick © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Ein stabiler Schild ist in God of War Ragnarök der Schlüssel zum Überleben. Jeder Schild bietet eigene Fähigkeiten und Statverbesserungen an.

Santa Monica – Draufhauen ist schön und gut, immerhin hat Kratos in keinem der God of War Spiele jemals etwas anderes gemacht. In God of War Ragnarök steht aber, ähnlich wie in seinem Vorgänger, auch die Verteidigung ein wenig mehr im Vordergrund. Schilde sind für die Abwehr gegnerischer Angriffe unabdingbar, gleichzeitig geben sie euch noch ein paar weitere Vorteile im Kampf.

Wo man alle Schilde in God of War Ragnarök findet, verrät ingame.de.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Alle Schilde finden – Jeder Fundort und alle Stats im Überblick

Insgesamt fünf Schilde stehen im Verlauf von God of War Ragnarök für Kratos zur Verfügung. Im Grunde sollte man jeden davon organisch im Spielverlauf finden können, keiner davon erfordert irgendwelche Nebenquests oder größeren Erkundungstouren. Zusätzlich zu den eigentlichen Schilden kann man in God of War Ragnarök auch Schildzusätze finden, die Kratos Stats weiter verstärken. Diese sind aber nicht notwendig, um die Trophäe „Phalanx“ zu erhalten.