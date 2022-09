Pokemon GO Fest: Legendäre Pokemon sollen kommen – Das zeigt ein Leak

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Pokemon GO Fest: Legendäre Pokemon sollen kommen – Das zeigt ein Leak © The Pokémon Company (Montage)

Das Pokémon GO Fest 2022 neigt sich dem Ende. Doch Leaker versprechen ein spannendes Finale mit zwei neuen legendären Pokémon.

San Francisco – In den letzten drei Monaten war das Pokémon GO Fest 2022 in vollem Gange. Das vielversprechende Finale der Event-Serie soll am 27. August stattfinden. Und Trainer können sich wieder auf eine Menge toller Pokémon, Forschungen und Kämpfe freuen. Einem Leak zufolge sollen sogar zwei neue legendäre Pokémon ihren Auftritt durch das Pokémon GO Fest Finale bekommen. In den Game-Daten wurden nämlich sehr eindeutige Hinweise auf die Ankunft der neuen Monster gefunden.

ingame.de verrät, um welche legendären Monster es sich im Leak zum Pokémon GO Fest handelt.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Zwei neue legendäre Pokémon zum GO Fest Finale sagt Twitter-Leak

Der Leak stammt von Pokeminers. Diese Dataminer haben im Quellcode des Spiels Hinweise auf die Solgaleo und Lunala in Verbindung mit dem Pokémon GO Fest gefunden. Professor Willow und Rhi machen in den geleakten Texten zum GO Fest Finale mehrere Anspielungen auf die legendären Monster.