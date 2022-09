FIFA 23: WM-Modus geleakt – Neue Details zur Weltmeisterschaft im Spiel

Von: Josh Großmann

FIFA 23: WM-Modus geleakt – Neue Details zur Weltmeisterschaft im Spiel © EA Sports

Bei FIFA 23 soll es wieder einen speziellen Modus zur Fußball-Weltmeisterschaft geben. Nun sind durch einen Leak neue Infos über diesen WM-Modus bekannt.

Doha, Katar – Am 20. November startet die Fußball-WM in Katar. Knapp zwei Monate davor soll FIFA 23 erscheinen und EA will einen neuen WM-Modus in der Fußball-Simulation unterbringen, wie es auch schon in FIFA 14 und FIFA 18 der Fall war. Zwar hat der Entwickler aus Vancouver schon bestätigt, dass es einen Modus für Herren und einen eigenen Modus für die Frauen-WM geben soll, jedoch sind durch einen Leak neue Informationen über den Release und die Inhalte des WM-Modus von FIFA 23 bekannt geworden.

ingame.de enthüllt den WM-Modus von FIFA 23 und welche Inhalte der Leak vorhersagt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist die absolute Krönung des Spitzen-Fußballs. Durch die Wetterbedingungen im Austragungsland wurde die WM auf den 20. November 2022 verschoben, sodass die Spiele nicht in der sengenden Hitze von Katar stattfinden müssen. Ohne den Aufschub hätte der WM-Modus wohl bereits in FIFA 22 zu finden sein können – aber so können sich die FIFA-Fans auf gleich zwei Weltmeisterschafts-Modi in FIFA 23 freuen.