Abwärtskompatibilität: Lassen sich PS4-Spiele auf der PlayStation 5 spielen?

Von: Ömer Kayali

Die PlayStation 5 verfügt über viele Features. Doch für Spieler ist besonders die Abwärtskompatibilität für PS4-Spiele wichtig. Ist die PS5 abwärtskompatibel?

Im November 2020 ist die PS5* weltweit erschienen.

Sonys Next-Gen-Konsole bietet zahlreiche Verbesserungen.

Spieler interessiert aber eines besonders: Die Abwärtskompatibilität zu PS4-Spielen.

Die PS5 bietet eine ganze Reihe an Verbesserungen und neuen Features – vor allem in Sachen Grafik und Gameplay. Doch für zahlreiche Spieler ist vor allem eine Funktion wichtig: Die Abwärtskompatibilität – also die Möglichkeit, PS4- oder gar PS3-, PS2 und PS1-Titel auf der neuen Konsole zu spielen. Ist das auf der PS5 möglich?

PS5 ist abwärtskompatibel: Sony bestätigt über 4.000 PS4-Titel

Über die Jahre hat sich die Spiele-Bibliothek der PS4-Nutzer vergrößert – Spieler würden daher Titel wie „The Last of Us 2“ auch auf der PS5 spielen können. © Naughty Dog

Sony hatte im offiziellen PlayStation Blog bestätigt, dass die PS5 abwärtskompatibel sein wird – allerdings gilt das nur für Spiele der PS4. Von der Vorgänger-Konsole sollen über 4.000 Titel spielbar sein. „Wir gehen davon aus, dass abwärtskompatible Titel auf PS5 mit einer erhöhten Frequenz laufen werden, sodass sie von höheren oder stabileren Bildwiederholraten und potenziell höheren Auflösungen profitieren können", heißt es in dem Post.

PlayStation-, PS2- & PS3-Titel nur über PS Plus Premium spielbar

Spiele der PS3, PS2 oder sogar der allerersten PlayStation waren zum Release nicht auf der PS5 spielbar. Priorität hatten verständlicherweise erst die PS4-Titel, um den Nutzern den Umstieg auf die Next-Gen-Konsole möglichst leicht zu gestalten. Mittlerweile hat Sony viele alten Titel auf der PS5 zugänglich gemacht. PlayStation-Nutzer benötigen dafür das im Juni eingeführte PS Plus Premium-Abo. Damit können Sie zahlreiche PlayStation-, PS2- und PS3-Games downloaden oder streamen.

PS4-Spiele für PS5: Upgrades und digital gekaufte Spiele

Eine weitere Frage, die PS4-Besitzer beschäftigt ist, ob sich die digital gekauften Spiele auf die PS5 übertragen lassen. Solange das gleiche PSN-Konto auch auf der neuen Konsole aktiviert wird, sind damit alle digital erworbenen Titel ebenfalls verfügbar.

Zahlreiche Spiele erscheinen zudem als sogenannte „Cross-Gen“-Titel auf PS4 sowie auf PS5. Damit Spieler diese nicht doppelt kaufen müssen, gibt es die Möglichkeit zum kostenlosen Upgrade. Während Microsoft dies mit der „Smart Delivery“-Funktion für die Xbox Series X für alle Spiele ermöglichen wird, sieht das bei Sony und der PS5 etwas anders aus. Die Entscheidung wird nämlich den Entwicklerstudios und dem jeweiligen Publisher überlassen, ob ein kostenloses Upgrade angeboten wird. CD Projekt RED hatte dies zum Beispiel für „Cyberpunk 2077“ garantiert. Bei der PS5-Version von „Ghost of Tsushima“ müssen Spieler jedoch einen Aufpreis für das Upgrade von der PS4-Version bezahlen.