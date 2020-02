Erster Gaming-Flughafen weltweit versüßt Spielern die ätzende Wartezeit

Ein Flughafen in Amerika hatte eine brillante Idee. Während die Gäste auf ihren Flug warten, können sie nun an den verschiedensten Konsolen eine Runde zocken.

Flughafen in Dallas hat eine unglaubliche Idee.

hat eine unglaubliche Idee. Gamer können ätzende Wartezeiten entspannt überbrücken.

entspannt überbrücken. Reddit-Community vermutet Gefahren hinter dem Gaming-Flughafen.

Dallas/USA - Bei diesem Gedanken geht jedem Gamer das Herz auf. Urlaub heißt zwar meist Entspannung, allerdings muss man währenddessen auch auf seine geliebten Videospiele verzichten. Der Flughafen in Dallas, Texas hat sich nun etwas überlegt, damit Trennungsschmerz und Wartezeit nicht so arg auf die Stimmung schlagen. Von nun an ist es im Gaming-Flughafen möglich, die lästige Wartezeit mit dem Lieblingshobby zu überbrücken.

Erster Gaming-Flughafen weltweit: Dallas versüßt Gamern die Wartezeit

Der DFW (Dallas/Fort Worth International) Airport hat vor wenigen Tagen eine brandneue Lounge präsentiert, in der nach Herzenslust gezockt werden darf, bevor der nächste Flug startet. An zwei Gates des Flughafens finden sich nun jeweils 22 Gaming-Stationen, inklusive Ladestationen für elektronische Geräte. Fluggäste dürfen sich über die folgende Ausstattung freuen:

PlayStation 4 Pro mit vorinstallierten Spielen

Gaming-Stuhl (Leder)

43" 4K-Fernseher

PS4 -Controller

-Controller Noice-cancelling Kopfhörer

Der Anblick ist tatsächlich besonders. Mehrere Fernseher und Konsolen können von den Gästen benutzt werden. Sollte der Flug Verspätung haben, ist dies der wohl beste Zeitvertreib. Einen Haken gibt es allerdings an der Sache. Denn das gepflegte Zocken ist keineswegs kostenlos.

+ Die Preise der Gaming-Lounge sind happig. © Gameway

Fluggäste, die am Gaming-Flughafen spielen wollen, werden ordentlich zu Kasse gebeten. Ganze 20 US-Dollar kostet eine Stunde in der Gaming-Lounge. Auch die Spielauswahl lässt zu wünschen übrig. So sind zwar Multiplayer-Hits wie Fortnite oder Call of Duty Modern Warfare in der Spielauswahl vertreten, insgesamt sind es jedoch nur 30 eher unterdurchschnittliche Spiele, welche die Gäste zocken können.

Erster Gaming-Flughafen der Welt: Führt die neue Lounge zur Massenpanik?

Jeder weiß wie streng Flughäfen überwacht werden. Bei der Sicherheitskontrolle wird man auch mal gebeten, das ein oder andere Kleidungsstück abzulegen. Für den Gaming-Flughafen äußerte die Reddit-Community deshalb Bedenken bei der Spielauswahl:

Fortnite Spider-Man Madden 20 Call of Duty Modern Warfare NBA 2k20 Apex Legends God of War Injustice 2 Lego DC Super Villains Batman: Arkham Knight Pac-Man: Championship Edition 2 FIFA 19 Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Battlefield V TheShow 19 Street Fighter 5 Atari Flashback Classics Rocket League Borderlands: The Handsome Collection Shadow of the Tomb Raider Brawlhalla F1 2019 Fallout 4 Little Big Planet 3 MX ATV Supercross Encore Abzu Playerunknown's Battlegrounds Uncharted 4: A Thief's Journey

Angenommen, es würden Außenstehende an der Gaming-Area vorbeigehen und mehrere Schüsse, oder den Satz: "Bombe wurde platziert" hören, könnte es durchaus zu einer Massenpanik am Flughafen kommen. Vielleicht wird die verantwortliche Firma Gameaway nochmal an der Spielauswahl schrauben, um mehr kinderfreundliche Spiele in das Sortiment mit aufzunehmen.

Für Panik sorgt im Moment auch das Coronavirus. Wie auf ingame.de* zu lesen ist, kapitulierte Sony und lies wegen des Virus eine wichtige Messe ausfallen. Dennoch stößt der voll ausgestattete Gaming-Flughafen im Netz auf Zuspruch. Der Beitrag auf Reddit wurde bereits mehr als 1000 Mal kommentiert und sorgt für Anerkennung, aber auch Hohn und Spott.

Viele machen sich beispielsweise darüber lustig, dass eiserne Regeln, die für den Toilettengang gelten, auch in der Gaming-Lounge des Flughafens Anwendung finden. Auf dem Bild von Reddit-User wj7_02 beispielsweise lassen Gamer brav einen Sessel Platz zwischen sich und dem nächsten Spieler – wie am Pissoir auf der Herrentoilette eben.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de