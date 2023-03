Fußball-Legende gründet eigene Liga – versammelt zum Finale 1 Million Zuschauer auf Twitch

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Der ehemalige Profi-Fußballer Gerard Pique hat seine eigene Liga gegründet. Das Finale und Piques spektakuläre Ankunft, sahen über eine Million Zuschauer auf Twitch.

Barcelona – Wegen der Länderspiel-Pause des FC Barcelonas, müssen Fans zurzeit auf die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft verzichten. Allerdings nicht auf das Stadion Camp Nou, denn in diesem trug der ehemalige Fußball-Profi Gerad Pique das Finale seiner ganz eigenen Liga aus. Im Stadion versammelten sich 90.000 Zuschauer, auf der Streaming-Plattform Twitch wurden diese Zahlen aber nochmal übertroffen.

Name des Unternehmens Twitch Interactive, Inc. Hauptsitz San Francisco, Kalifornien Gründung 6. Juni 2011 Dachorganisation Amazon.com, Inc. Gründer*innen Justin Kan, Emmett Shear, Michael Seibel, Kyle Vogt

Pique gründet eigene Liga – Schlägt im Hubschrauber vor 1 Million Twitch-Zuschauer auf

Um dieses Spiel ging es: Der Ex-Barcelona-Spieler Gerard Pique beendete 2022 seine Karriere als Fußballprofi. Fans müssen allerdings nicht komplett auf den Spitzensportler verzichten, denn Pique gründete kurzerhand seine ganz eigene Liga – die Kings League. In dieser kicken neben richtigen Fußball-Experten auch Internetstars und Journalisten. Die bunt gemischte Truppe scheint einige Fans anzuziehen, denn das Finale lockte 90.000 Zuschauer nach Camp Nou.

Fußball-Legende gründet eigene Liga – versammelt zum Finale 1 Million Zuschauer auf Twitch © dpa / Fabio Sasso / unsplash / twitch (Montage)

Die Twitch-Zahlen: Noch beeindruckender waren allerdings die Zahlen auf Twitch. Denn das Spiel konnte nicht nur live vor Ort in Barcelona verfolgt werden, sondern auch ganz bequem von zu Hause aus über Twitch. Zum Höhepunkt des sieben Stunden Streams verfolgten über eine Million Zuschauer das Spiel auf der Online-Plattform.

So ein Twitch-Spektakel muss natürlich auch ordentlich inszeniert werden, zumindest wenn es nach Gerard Pique geht. Der Liga-Gründer ließ sich nämlich vor allen Zuschauern mit einem Helikopter ins Stadion fliegen und sorgte damit für ordentlich Stimmung bei den Fans. Wer das Finale der Kings League verpasst haben sollte, kann das Spiel immer noch auf Twitch nachholen. Mittlerweile hat das Video sogar über 15 Millionen Aufrufe.

Kings League Finale schlägt auf Twitch ein – Pique-Liga wird Nummer 1

Es wird gefeiert: Mit den hohen Zuschauerzahlen hat sich die Kings League in sekundenschnelle an die Spitze der Twitch-Charts gekämpft. Im März hat es Pique mit seiner Liga geschafft, die Nummer eins der meistgestreamten Channels auf der Plattform zu werden. Die Kings League wurde in den letzten 30 Tagen rund 17,7 Millionen Stunden auf Twitch gestreamt.

Das Streaming-Events viel Potenzial haben, beweisen auch immer wieder deutsche Twitch-Stars. Auch Trymacs versuchte sich mit dem großen Kick in Sachen Fußball auf Twitch. Allerdings äußerte MontanaBlack bereits Kritik zu solchen Events au. Die Streaming-Plattform würde sich seiner Meinung nach nämlich nicht genug um die Bedürfnisse der Streamer kümmern, weshalb einige der Twitch-Stars auch immer öfter mit anderen Streaming-Diensten wie Joyn zusammenarbeiten.