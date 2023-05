„Führungsebene ist ein Witz“: Ex-Mitarbeiter von Pokémon GO enthüllt Missstände bei Niantic

Pokémon GO sorgte zuletzt bei den Fans häufig für Frust. Jetzt enthüllte ein Ex-Mitarbeiter Missstände bei der Entwicklerfirma Niantic.

San Francisco – Seit einger Zeit scheint es bei Pokémon GO und Entwickler Niantic zu kriseln. Der Entwickler hinter dem beliebten Pokémon-Mobile-Spiel sorgte durch kontroverse Entscheidungen bei den Fans des Spiels für jede Menge Unmut. Doch auch hinter den Kulissen des Unternehmens scheint es Probleme zu geben. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Niantic äußerte sich auf einer Online-Job-Plattform zu den Missständen und gewährte einige Einblicke in die Strukturen und das Arbeitsumfeld. Dabei fiel sein Urteil der Firma gegenüber ziemlich vernichtend aus.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: Missstände bei Niantic – Ex-Mitarbeiter schießt gegen Firma

Worum geht es? In den letzten Wochen gab es viel Unmut in der Community von Pokémon GO. Viele Spieler waren mit den Entscheidungen von Entwickler Niantic unzufrieden und konnten nicht verstehen, weshalb die Firma bestimme Änderungen am Spiel vornahm. Fans wünschten sich oft, zu verstehen, warum einzelne Entscheidungen getroffen wurden. Jedoch sind Einblicke hinter die Kulissen des Entwicklers Niantic insgesamt selten. Das Unternehmen reagierte oft auch nicht auf öffentliche Kritik der Pokémon GO-Fans, selbst als diese einen offenen Brief verfassten.

Jetzt ist ein ausführliches Review über den Arbeitsalltag bei Niantic auf der Job-Bewerbungsplattform „Glassdoor“ aufgetaucht, wie die englischsprachige Website futuregamereleases.com berichtet. Glassdoor dient Arbeitnehmern, um Firmen ein Zeugnis auszustellen und auch interessierten Bewerbern Hinweise auf das Arbeitsklima einer Firma zu geben. Dort prangerte ein vermeintlicher Ex-Angestellter von Niantic diverse Missstände bei dem großen Unternehmen an. Er machte seine Erlebnisse innerhalb der Firma deutlich und sparte dabei nicht an Kritik.

Pokémon GO: Missstände bei Niantic – Was wird kritisiert?

Das steht in dem Review: In dem Text auf dem Job-Portal wird dem Unternehmen in erster Linie ein mangelhafter Führungsstil vorgeworfen. „Die Führungsebene ist ein Witz. Das mittlere Management ist ein unfassbarer Witz.“ Auch, dass das Unternehmen keine klare Richtung verfolgen würde, ist laut dem Bericht ein aktuelles Problem der Technikfirma hinter Pokémon GO.

Darüber hinaus sollen die technischen Ingenieure quasi alleine den Takt in der Firma angeben und niemand scheint sich dem entgegenzustellen. „Die Ingenieure haben die ganze Kontrolle, aber die technischen Leiter sind kurzsichtig.“ Zudem sollen auch junge Kollegen in der Firma bereits in Positionen sitzen, für die es ihnen an Erfahrung mangelt.

Obendrein macht der Bericht den aktuellen CEO von Niantic besonders für die letzten Entscheidungen um Pokémon GO verantwortlich. Auch die Einschränkungen der beliebten Fern-Raids sollen laut dem Review auf dem Job-Portal direkt auf sein Konto gehen. So heißt es im Bericht: „Unser CEO hat einen sehr eigenen Geschmack, […] er mag es nicht, Daten mit dem Rest des Unternehmens zu teilen, und er mag es nicht, wenn die Leute zu Hause bleiben und sein Spiel spielen.“ Mit diesen Worten bietet der Text zumindest eine Erklärung für die jüngste Kontroverse um Fern-Raids in Pokémon GO.

Wie glaubwürdig ist dieser Bericht? Die Einblicke in das Arbeitsumfeld bei Niantic wirken auf den ersten Blick schlüssig und deuten auf einige Probleme im Unternehmen hin. Jedoch sind solche anonymen Informationen immer mit auch mit Vorsicht zu genießen, besonders bei einer Firma wie Niantic, die in den letzten Wochen unzählige ihrer Fans verstimmt und mit ihren Entscheidungen wütend gemacht hat. Es ist keine große Hürde, sich auf dem Job-Portal ein Konto einzurichten, um dort absichtlich eine anonyme und negative Bewertung zu verfassen. Eine solche Taktik, um online eine Firma oder ein Produkt in Misskredit zu bringen, ist im Internet weit verbreitet und wird auch als „Review-Bombing“ bezeichnet. Ob hinter der Bewertung also wirklich ein Ex-Mitarbeiter oder ein enttäuschter Fan steckt, lässt sich nicht direkt verifizieren.

