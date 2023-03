Früher spielen als der Rest – Vorladen für Resident Evil 4 gestartet

Von: Joost Rademacher

Früher spielen als der Rest – Vorladen für Resident Evil 4 gestartet © Capcom

Wenige Tage vor dem Release können Fans von Resident Evil 4 schon vorab das Spiel herunterladen. Das geht bisher allerdings nur auf einer Konsole.

Hamburg – Capcom veröffentlicht endlich das Remake von Resident Evil 4 und für das Entwicklerstudio bahnt sich schon jetzt wieder ein voller Erfolg an. Wer das Spiel bereits vorbestellt hat, wartet mit Sicherheit schon sehnsüchtig darauf, am Release-Tag so schnell wie möglich in die Horror-Action zu springen. Mit einem Preload können erste Fans schon jetzt Resident Evil 4 herunterladen, das ist aber nicht auf jeder Konsole möglich.

Auf der Xbox Series X und S wird Resident Evil 4 mit 67 GB auf die Festplatte schlagen. Welche der beiden Konsolen ihr habt, ist dabei egal. Auf den Sony-Konsolen sieht das dagegen noch etwas anders aus. Die PS4-Version fällt mit nur etwas mehr als 40 GB deutlich kleiner aus, als die 87 GB der PS5-Version.