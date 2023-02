Fritz!Box Router und WLAN-Repeater: Amazon rabattiert AVM-Geräte bis zu 26 Prozent

Die Fritz!Box Router und die WLAN-Repeater von AVM zählen zu den beliebtesten Geräten auf dem Markt. Amazon hat nun verschiedene Modelle bis zu 26 Prozent reduziert.

Hamburg – In Zeiten von Smart-TVs, Home-Office und ganzen Smart Homes, ist eine stabile und schnelle Internetverbindung sehr wichtig. Ein leistungsstarkes WLAN-Netzwerk ist dafür ausschlaggebend. Die Fritz!Box von AVM hat in Deutschland einen sehr guten Ruf und gilt als einer der besten WLAN-Router auf dem Markt. Das deutsche Unternehmen stellt seit über 30 Jahren Netzwerkgeräte her und die Produkte stehen für Qualität und Zuverlässigkeit. Bei Amazon sind derzeit verschiedene Router und WLAN-Repeater von AVM bis zu 26 Prozent günstiger zu haben.

Fritz!Box und WLAN-Repeater: Die besten Deals bei Amazon

Welche AVM-Router und WLAN-Repeater sind dabei? AVM hat allgemein viele verschiedene Geräte im Handel. Bessere Router ermöglichen höhere Übertragungsraten und sind etwas teurer. Neben der Fritz!Box sind unterschiedliche WLAN-Repeater und Mesh-Repeater reduziert. Hier sind die besten Deals:

Wie lange sind die Deals gültig? Die Angebote haben keinen Ablauftermin, allerdings ändern sich die Preise bei Amazon recht häufig. Daher empfiehlt es sich, schnell zuzuschlagen, falls Sie ein Deal anspricht.

Kann man zusätzlich sparen? Leider nicht. Zusätzliche Rabattcodes oder Coupons von Amazon lassen sich bei den aufgelisteten Angeboten nicht aktivieren.

WLAN-Repeater vs. Mesh-Repeater: Was ist der Unterschied?

Was macht ein WLAN-Repeater? Ein WLAN-Repeater erweitert das WLAN-Netzwerk, um auch in entfernten Ecken des Hauses eine gute Signalstärke zu gewährleisten. Dabei ist es wichtig, dass der Repeater eine hohe Übertragungsrate und eine stabile Verbindung zum Router hat.

Was ist der Vorteil von Mesh-WLAN-Repeatern? Bei herkömmlichen WLAN-Repeatern kann es zu Störungen und Verzögerungen kommen kann, insbesondere wenn mehrere Repeater eingesetzt werden. Durch die Verwendung von Mesh-Technologie, bei der Router und Repeater nahtlos zusammenarbeiten, wird eine optimale WLAN-Abdeckung im gesamten Haus gewährleistet.

Mesh-Repeatern sind Teil eines Mesh-Netzwerks und im Gegensatz zu den Standard-Repeatern arbeiten sie auf demselben WLAN-Kanal wie der Router, wodurch es zu weniger Störungen und Verzögerungen im WLAN-Netzwerk kommt. Mesh-Points wählen automatisch die beste WLAN-Verbindung, um ein nahtloses und unterbrechungsfreies WLAN-Netzwerk zu gewährleisten. Es wird jedoch ein Router benötigt, der ebenfalls Mesh-fähig ist.

