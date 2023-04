Fritz Meinecke provoziert mit sexistischem Witz: „Die denken, ich meine sowas ernst“

Von: Josh Großmann

Fritz Meinecke ist bekannt dafür, mit seinen Meinungen an vielen Stellen anzuecken. Mit einem frauenfeindlichen Spruch will er seine Hater trollen.

Berlin – Fritz Meinecke ist auf YouTube durch seine Survival-Künste bekannt geworden. Er zeigt immer öfter reagiert er auf Twitch auf das Neuste in der Streaming- und Outdoor-Szene. Nicht alle Menschen im Internet sind einer Meinung mit Fritz Meinecke, sodass ein Post auf Instagram für Spaltung sorgt. Ein frauenfeindlicher Witz lässt Twitter-Nutzer*innen über den Survival-Streamer herziehen.

Echter Name Friedrich Meinecke Bekannt als Fritz Geburtstag 24. Mai 1989 Geburtsort Magdeburg Abonnenten auf YouTube 2.730.000 (Stand: April 2023) Follower auf Twitch 436.667 (Stand: April 2023)

Fritz Meinecke eckt mit sexistischem Spruch an – Meint, dass nur die Hälfte den Witz versteht

Was ist passiert? Auf Instagram hat sich Fritz Meinecke den Fragen seiner Fans gestellt. Neben Einblicken in künftige und vergangene Projekte gibt der Survival-Experte auch einen sexistischen Witz zum besten, als man den gebürtigen Magdeburger über den Verbleib von Frauen in seinen Videos löchert. Schon früher geriet Fritz Meinecke für frauenfeindliche Sprüche in die Kritik, sodass er der Nachfrage mit etwas entgegnet, was der Outdoor-Spezialist „Humor“ nennt.

Fritz Meinecke entschärft eigenen Witz – Doch nicht jeder liest den Disclaimer © Instagram: Fritz Meinecke

Das ist der Witz: In einer ironisch gemeinten Tirade erklärt Meinecke, dass „die Weiber“ da seien, „wo sie hingehören“. Jedoch hat der Überlebensexperte einen Disclaimer in seiner Story auf Instagram gesetzt, den man zwischen dem wuselig grünen Farn nur schwer erkennen können soll. „Der Gag an der Sache ist, dass 50 % den Humor verstehen und die anderen echt denken, ich meine sowas ernst“, erklärt Fritz Meinecke, um seine höchst-frauenfeindlichen Ausführungen zu entschärfen.

Wer ist Fritz Meinecke? Friedrich „Fritz“ Meinecke ist YouTuber und Twitch-Streamer, der seinen Fokus auf Suvival-Inhalte legt. Bushcrafting-Tipps und Outdoor-Abenteur stehen bei dem gebürtigen Magdeburger auf der Tagesordnung. In immer neuen Projekten präsentiert er aufregende Challenges der Natur. Mit 7 vs. Wild erschuf er das wohl beliebteste deutsche YouTube-Survival-Format aller Zeiten und wurde in der gesamten Szene bekannt.

Wie gespalten seine Zuschauerschaft ist, scheint auch der Twitch-Survivalist zu wissen. Für ihn scheint es jedoch nur die Abgrenzung zwischen „Versteht den Witz“ und „Hält es für Ernst“ zu geben. Dass einige Fans dem Outdoor-YouTuber und seinem vermeintlichen Sexismus jubelnd zustimmen könnten, liegt dennoch im Bereich des Möglichen.

Fritz Meinecke trollt Twitter-Nutzer*innen mit sexistischem Witz – „Einfach nur unangenehm“

Reaktionen auf Twitter: Auf Twitter geschieht genau das, was sich Meinecke vermutlich von seiner Antwort auf Instagram erhofft hat. Ein Screenshot macht die Runde, über den sich etliche Fans und Nicht-Fans echauffieren. „Fritz ist einfach nur unangenehm, wenn er nicht in der Wildnis ist“, klagt ein Zuschauer, der den Outdoor-Content zwar mag, aber denkt, dass Meinecke „menschlich nicht ganz so der Knaller“ sei.

„Da hat er ja mal wieder einen rausgehauen. So lustig, wow“, seufzt @melissa_z04 ironisch.

„Er weiß genau, wie man die neo-liberalen Affen auf die Palme bringt“, feuert ihn @Tryker__ an.

„Legit niemand hat darüber gelacht und es ist nur unnötig polarisierend“, analysiert @Blumenverkufer1

„Er will halt genau so Leute wie hier in diesen Kommentaren triggern. Und das hat er sehr gut geschafft. Ich liebe Fritz“, schwärmt @LeonMll55968041

„Das Problem ist halt, dass er jemand ist, der auch unerotisch problematische Sachen sagt“, meint @EloquenteEnte

Während einige auf die Pointe seines Witzes warten, sind andere vom „Haha, war nicht ernst gemeint“-Humor des 35-Jährigen begeistert. „Ich hätte das untere weggelassen und dann wäre es wirklich richtig gut“, schreibt ein Fan des Survival-Influencers. Fritz Meinecke bekommt Anzeigen von missgünstigen Zuschauern und beschwerte sich ebenfalls auf Instagram – ob die Klagen mit den Sprüchen des Outdoor-Experten zusammenhängen, weiß nur Meinecke selbst.