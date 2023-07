Fritz Meinecke testet Angel für 7 vs. Wild

Fischers Fritz

+ © Fritz Meinecke (Montage) 5 Dinge, die bei 7 vs. Wild Staffel 3 komplett anders werden © Fritz Meinecke (Montage)

Bald geht es für die Kandidaten von 7 vs. Wild nach Kanada. Fritz Meinecke testet vorab eine Holz-Angel und begeistert seine Fans.

Magdeburg – Fritz Meinecke darf natürlich auch in der dritten Staffel von 7 vs. Wild nicht fehlen. Der YouTuber geht gemeinsam mit seinem Survival-Kollegen Mattin an den Start. Damit die beiden auch die 14 Tage in der Wildnis von Kanada durchhalten, wird schon fleißig trainiert. In einem seiner YouTube-Videos demonstrierte Fritz Meinecke jetzt, dass es dem Team möglicherweise an einer Sache nicht fehlen wird: Fisch. Denn der Seriengründer baute eine beeindruckende Angel.

ingame.de berichtet von Fritz Meinecke und seiner Angel.

Schon in wenigen Wochen geht es für die Teilnehmer von 7 vs. Wild nach Kanada. Deshalb verschwendet Fritz Meinecke keine Zeit und probt sich in neuen Survival-Techniken. Sein letztes YouTube-Video widmete er deshalb voll und ganz dem Bau einer Holz-Angel und mit dieser hat er wohl auch bei den Fans den richtigen Köder ausgeworfen.