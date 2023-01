Fortnite: Verbannter Gegenstand kommt nach Jahren ins Spiel zurück

Von: Daniel Neubert

Teilen

Fortnite: Verbannter Skin kommt nach 3 Jahren ins Spiel zurück © Epic Games / Ingame.de (Montage)

In Fortnite ist ein sehr beliebter Gegenstand nach Jahren wieder im Shop aufgetaucht. Doch die Fans haben eine Vermutung, warum er vor Jahren verbannt wurde.

Cary, North Carolina – Auch 2023 ist der Erfolg von Fortnite ungebrochen, das erfolgreichste Battle Royale-Spiel Entwickler begeistert nach wie vor Millionen von jungen Menschen, die sich tagtäglich in der bunten Welt aufhalten. Entwickler Epic Games tut als gut daran, den ewigen Goldesel weiter mit Content zu füttern, um die Spielerinnen und Spieler bei Laune zu halten. Nach etwa drei Jahren ist nun ein beliebter Gegenstand wieder im Shop aufgetaucht, der mutmaßlich aufgrund der Pandemie zurück unter die Ladentheke wanderte.

ingame.de verrät, was es mit dem besonderen Gegenstand auf sich hat und was die möglicherweise dahinter steckt.

Mehr zum Thema Fortnite: Verbannter Skin kommt nach 3 Jahren ins Spiel zurück

Fortnite, das omnipräsente Battle Royale-Flaggschiff von Epic Games erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Unter den Spielern*innen gehören die Kostüme für ihre Spielfiguren, die sogenannten „Skins“ zu den beliebtesten virtuellen Gegenständen, die man im Spiel erhalten kann.