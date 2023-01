Fortnite: Update 23.30 ist erschienen – Neue Skins und Bugfixes im Überblick

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Update 23.30 ist erschienen – Neue Skins und Bugfixes im Überblick © Epic Games

Update 23.30 von Fortnite ist erschienen. Die neue Version des Battle Royale bringt neben den üblichen Fixes auch frische Skins aus Dragon Ball.

Cary, North Carolina – Erst vor wenigen Wochen hat Epic Games ein frisches Update für Fortnite rausgehauen, jetzt folgt schon das nächste. Heute ist die neue Version 23.30 erschienen, mit der Fans des Battle Royale direkt die nächste Schippe Content erhalten. Nicht nur gibt es die üblichen Bugfixes und Ausbesserungen, Anime-Fans dürfen sich auch über neue Skins aus Dragon Ball freuen.

Seit Epic Games in Chapter 4 von Fortnite die neuen Realitätserweiterungen eingeführt hat, kommen mit jedem Update stetig neue Perks in die Auswahl. Auch in Update 23.30 gibt es fünf neue Realitätserweiterungen. Zusätzlich gibt es eine wichtige Änderung an den wöchentlichen Aufträgen in Fortnite