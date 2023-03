Fortnite: Neuer Battle Pass – Alle Highlights von Chapter 4 Season 2

Von: Janik Boeck

Fortnite Chapter 4 Season 2 bekommt einen neuen Battle Pass. Darin sind einige neue Skins enthalten. Einer davon ist an einen deutschen Influencer angelehnt.

Cary, North Carolina – Fortnite Chapter 4 Season 2 steht in den Startlöchern. Mit der neuen Saison kommen wieder jede Menge spannende Inhalte in das Battle Royale. Worauf sich viele Fans am meisten freuen, ist der neue Battle Pass von Fortnite Chapter 4 Season 2. Unter den neuen Skins sind einige gute Erweiterungen dabei, auch ein deutscher YouTuber hat es ins Spiel geschafft.

Fortnite: Neue Season, neuer Battle Pass – Chapter 4 Season 2 bringt Rezo und Eren Yeager

Der neue Battle Pass: Der Battle Pass für Fortnite Chapter 4 Season 2 ist inzwischen größtenteils gezeigt worden. In einem Leak des Battle Pass von Fortnite Chapter 4 Season 2 wurde bereits verraten, dass ein Anime-Held das Highlight ist. Eren Yeager, der Protagonist aus Attack on Titan, bildet den krönenden Abschluss des neuen Battle Pass. Zunächst sind die Server von Fortnite für Chapter 4 Season 2 down.

Fortnite: Neuer Battle Pass in Chapter 4 Season 2 © Epic Games (Montage)

Das sind die Highlights des neuen Battle Pass: Epic Games zeigt die ersten Inhalte bereits auf der eigenen Seite. Der Battle Pass von Fortnite Chapter 4 Season 2 beinhaltet acht neue Charaktere. In der neuen Saison kommen Thunder, Mizuki, Stray, Hochspannung, Imani, Mystika und Eren Yeager. Für deutsche Fans dürfte Renzo der Zerstörer in Fortnite Chapter 4 Season 2 besonders spannend sein. Die Figur ist ebenfalls im Battle Pass und ist an Rezo angelehnt. Im Trailer kann man die Skins sehen. Dort sieht man auch die neue Map in Fortnite Season 2.

Was kostet der Battle Pass? Der neue Battle Pass für Fortnite Chapter 4 Season 2 wird wie immer 950 V-Bucks kosten. Umgerechnet entspricht das etwa 8 Euro. Wer den Battle Pass der vorherigen Saison gekauft und beendet hat, braucht die aber nicht auszugeben. In jedem Battle Pass kann man 1.500 V-Bucks verdienen und sich so den nächsten finanzieren. Das gilt auch für den Battle Pass in Fortnite Chapter 4 Season 2.