+ © Epic Games Fortnite: Kollaboration mit Eminem? Rapper übernimmt ganzen Radiosender im Spiel © Epic Games

In Fortnite könnte schon bald eine neuer Musiker auftreten. Das vermuten einige Insider, nachdem Rapper Eminem einen kompletten Radiosender übernommen hat.

Cary, North Carolina – Wieder gibt es in Fortnite Hinweise auf eine bald kommende Kollaboration. Nachdem Epic Games zuletzt aber stark auf Anime wie Naruto und Dragon Ball Z gesetzt hat, könnte bald wieder eine Ikone des Hip-Hop im Spiel auftreten. Eminem ist im Spiel gerade merkwürdig stark präsent, weshalb einige jetzt damit rechnen, den Rapper bald als Skin in Fortnite zu sehen.

Bei ingame.de. sehen sie, was hinter Eminems Übernahme in Fortnite stecken könnte.

Eigentlich bieten die Radiosender von Fortnite inzwischen eine breite Auswahl an Playlists, beim Icon Radio hat sich kürzlich aber etwas Ungewöhnliches getan. Statt der üblichen Auswahl aus Künstler*innen wie Bruno Mars, Denzel Curry oder SZA hat US-Rapper Eminem nämlich den gesamten Radiosender gekapert.