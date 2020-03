Fortnite: Alle Locations von Geheimgänge – Season 2 Routen im Guide

Die Geheimgänge in Fortnite Season geben Spielern die Möglichkeit sich schnell und sicher über die Karte zu bewegen. In einem Guide sind alle Routen festgehalten.

Cary/USA – Nach dem Start der neuen Season von Fortnite* Chapter 2 haben viele Fans schnell bemerkt, dass sich nun neue Geheimgänge auf der Karte befinden. Wir zeigen euch im Guide, wo ihr alle Geheimgänge findet, welche miteinander verbunden sind und welche ihr nur in eine Richtung benutzen könnt.

Wie ingame.de* berichtet, gibt es insgesamt 26 Geheimgänge in Fortnite, die jeweils in beide Richtungen benutzbar sind und sechs Geheimgänge, die jeweils nur in eine Richtung benutzbar sind. Damit entstehen komplett neue Spielweisen im Battle Royale-Shooter von Epic Games. So lässt sich beispielsweise ein Mitspieler als Köder benutzen, welcher mit wenig Leben in einen Geheimgang hüpft. Folgen ihm die Gegner, so warten schussbereit seine Verbündeten auf der anderen Seite und können genüsslich die Gegner nach und nach töten.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, wo sich die ganzen Geheimgänge befinden und welche Strategie am besten für einen Victory Royal mit den Gängen geeignet ist*.

