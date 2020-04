Fortnite: Aktuelle News, Leaks und Events in Epic Games beliebtestem Spiel

Epic Games begeistert mit Fortnite im Battle Royale-Modus auf der ganzen Welt. Alle wichtigen News, Leaks und Events gibt es nun in einem Ticker.

Update vom 23. April 2020: Bei Fortnite gibt es nun ein neues legendäres Event mit niemand anderem als dem Rapper Travis Scott. Auf ingame.de kann man nachlesen, was für ein Event Fortnite mit dem Rapper veranstaltet, wann es stattfindet und welche Belohnungen man sich gratis ergattern kann*.

Cary, USA – Epic Games Battle Royale-Spiel Fortnite* ist eins der meist gespielten Spiele der Welt. Millionen von Spielern, insbesondere Kinder sind von dem Survival-Spiel begeistert. Dabei treten in einer Runde bis zu 100 Spieler gegeneinander an. Gespielt werden kann dabei alleine, zu zweit oder in einer Gruppe mit bis zu vier Mitspielern.

Im Battle Royale Fortnite ist es möglich, Gegenstände abzubauen, Gebäude zu errichten und Waffen aufzusammeln. Ziel des Spiels ist es dabei der letzte Überlebende zu sein und den tödlichen Sturm, der die Karte immer weiter einnimmt zu entkommen. Durch das Töten von Gegnern sichert man sich eine höhere Platzierung und bessere Ausrüstung. Mit einem epischem Victory Royal geht man als Sieger bei Fortnite hervor.

Dabei gibt es etwa alle 3-6 Monate eine neue Season bei Fortnite, mit neuen Möglichkeiten, exklusive kosmetische Veränderung, Tänze und Motive zu erhalten. Die ersten zehn Seasons wurden unter einem Kapitel zusammengefasst und seit Oktober 2019 befindet sich Fortnite in einem neuen Kapitel. In diesem Live-Ticker erhält man alle aktuellen Nachrichten rund um die aktuelle Season, neuen Events, Skins, Leaks* und Fortniteprofis.

