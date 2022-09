Flintlock: The Siege of Dawn – Open World Souls Game will alles besser machen

Von: Janik Boeck

Teilen

Flintlock: The Siege of Dawn könnte ein echter Hit werden © A44

Flintlock: The Siege of Dawn bedient sich an der Souls-Formel und will sie mit einigen Kniffen verbessern. Der Erste Eindruck verrät, ob das gelingen kann.

Köln – Nachdem Hidetaka Miyazaki mit den Souls-Spielen quasi im Alleingang Gaming revolutioniert hat, tauchen Trittbrettfahrer auf, wie Sand am Meer. Die Formel funktioniert so gut, dass immer mehr Spiele darauf setzen. Einige nehmen das Konzept allerdings und adaptieren, um die Spielerfahrung weiterzuentwickeln. Flintlock: The Siege of Dawn soll das ebenfalls machen.

ingame.de konnte auf der Gamescom 2022 schon einen ersten Blick auf Flintlock: The Siege of Dawn werfen.

Auf der Gamescom 2022 wurde nur eine knapp 30-minütige Live-Präsentation gezeigt, in der die Redaktion einen ersten Blick auf das Spiel werfen durfte.