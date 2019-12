Fußballlegende gefeuert

+ © Andrey Pronin/ZUMA Wire/dpa FIFA 20: Marco van Basten nach Nazi-Gruss aus Spiel entfernt © Andrey Pronin/ZUMA Wire/dpa

Fußball-Legende Marco van Basten hat sich einen folgenschweren Fauxpas in einer Live-Sendung erlaubt. Vor laufenden Kameras sprach er den Nazi-Gruß was nun nicht nur in Fifa 20 Konsequenzen für ihn bedeutete.