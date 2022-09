FIFA 23: Top 25 Spieler mit der stärksten Leistungssteigerung in den Raitings

Von: Aileen Udowenko

Teilen

FIFA 23: Top 25 Spieler mit größter Rating-Steigerung – Das sind die Verbesserungen © EA

In FIFA 23 haben es einige Spieler geschafft in den Raitings deutlich besser abzuschneiden als im Vorjahr. Das sind die Top 25 Spieler mit der stärksten Raiting-Steigerung.

Vancouver, Kanada – Es dauert nicht mehr lange bis zum Release von FIFA 23 und EA hat nochmal ordentlich an den Ratings der Fußballer getüftelt. Ab dem 30. September wird das Spiel erhältlich sein und dann können sich Fans der Serie wieder spannende Matches auf dem virtuellen Rasen liefern. Nach und nach kommen die Ratings der Spieler ans Tageslicht und EA gab nun auch bekannt, welche 25 Spieler sich im Vergleich zu FIFA 22 am stärksten verbessert haben.

ingame.de zeigt die Top 25 der Spieler mit der besten Leistungssteigerung in FIFA 23.

Durch die neuen Berechnungen haben es aber dieses Jahr wieder einige Spieler geschafft, ihre OVR deutlich zu verbessern. Diese Fußballer können also im neuen Teil der Serie relevanter für das Spiel werden und versprechen somit frische und spannende Matches.