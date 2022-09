FIFA 23: 5 Spieler fürs Starter Team – Jetzt in der Web App zuschlagen

Von: Josh Großmann

FIFA 23: 5 Spieler fürs Starter Team – Jetzt in der Web App zuschlagen © EA

In der Web App von FIFA 23 kann man bereits jetzt sein Starter Team zusammenstellen. Diese 5 Spieler lohnen sich besonders für den Einstieg.

Vancouver, Kanada – Auch wenn FIFA 23 eigentlich erst am 30. September erscheint, kann man bereits jetzt in der Web App loslegen. Derzeit sind Spieler fleißig am Traden und suchen die besten Spieler fürs Starter Team. Doch durch einige Änderungen, die der Entwickler EA vorgenommen hat, ist es gar nicht mehr so leicht, an die besten Spieler zu kommen. Wir zeigen fünf Spieler, die sich jetzt beosnders lohnen und auf die man in der Web App ein Auge haben sollte.

ingame.de präsentiert die 5 besten Spieler fürs Starter Team in der Web App von FIFA 23.

Jedes Jahr starten die Fans von FIFA schon vor dem Release in der Web App durch. Dort kann man bereits Packs kaufen und öffnen, den Transfermarkt nutzen und sich seine Teams zusammenstellen. Zur Vorbereitung auf den Release von FIFA 23 will jeder das bestmögliche Team haben – jedoch ist es eindeutig schwieriger geworden, an Coins zu kommen. Mit diesen Tipps kann man trotzdem extrem gute Spieler ergattern.