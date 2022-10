FIFA 23: Out Of Position – Alle Leaks der neuen Karten

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Out Of Position – Alle Leaks der neuen Karten © EA

In FIFA 23 kommt noch nie zuvor gesehen Promo ins Spiel – Out Of Position. Dabei erhalten Spieler neue Karten mit anderen Positionen – das sind die Leaks.

Vancouver, Kanada – Die nächste Promo von FIFA 23 trägt den Namen „Out Of Position“. Wie man sich durch den Namen denken kann, erhalten dabei die Spieler neue Karten, die es ihnen ermöglichen, auf anderen Positionen eingesetzt zu werden. EA hat selbst noch keine offiziellen Informationen gegeben, jedoch kursieren viele Leaks zu den neuen Out Of Position-Spielern.

ingame.de enthüllt alle Leaks zur neuen FIFA 23-Promo „Out Of Postion“ und welche Spieler eine neue Karte erhalten.

Um das Spielerlebnis von FIFA 23 frisch zu halten, bringt EA regelmäßig neue Karten mit besonderen Eigenschaften. Bei den Rulebreakers werden die Werte der Spieler durcheinander gemischt und bei der neuen Out Of Position-Promo sind dieses Mal die Positionen der Spieler an der Reihe. Auch ohne offizielle Infos von EA können sich Fans durch etliche Leaks einen ersten Blick auf die neuen Karten verschaffen.