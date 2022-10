FIFA 23: „Ones To Watch“ – Die aktuellen Wertungen aller Spieler

Von: Daniel Neubert

FIFA 23: OTW Tracker – Die aktuellen Ratings aller Spieler © ea.com / Electronic Arts / ingame.de (Montage)

FIFA 23 bietet, wie sein Vorgänger auch, wieder den Spielmodus „Ones To Watch“ an. Mit diesem Artikel lassen sich die Spieler immer im Blick behalten.

Vancouver, Kanada – FIFA 23 hat auch in diesem Jahr wieder die besonderen „Ones to Watch“-Karten im Ultimate-Team-Modus integriert. Diese Karten können ihr Rating im Laufe einer Saison stetig verbessern, je nachdem, wie ihr reales Vorbild performt und ob der Spieler im Team of the Week landet oder zum Man of the Match gekürt wird. Somit haben diese Karten die Chance, sich zu besonders mächtigen Spielern und Karten zu entwickeln.

ingame.de zeigt in diesem Artikel die aktuellsten Wertungen der Spieler, um in FIFA 23 durchstarten zu können.

Für die sogenannten Ones To Watch (kurz: OTW) wählt EA vor Erscheinen des Spiels ein paar besonders vielversprechende Fußballern aus. Wer in FIFA 23 in die engere Auswahl genommen wird, entscheidet sich häufig besonders dadurch, welche vielversprechenden jungen Spieler per Transfer zu großen Vereinen kommen.