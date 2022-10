FIFA 23: Für die Weekend League qualifizieren – So geht FUT Champions

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Für die Weekend League qualifizieren – So geht FUT Champions © EA

In FIFA 23 startet die erste Weekend League. Wie man die Qualifikation für FUT Champions schafft und was es dabei zu beachten gilt, gibt es hier.

Vancouver, Kanada – In FIFA 23 heißt die Weekend League „FUT Champions“ und EA hat einige Änderungen bei der Qualifikation teilgenommen. Ihr müsst euch jetzt in zwei Phasen qualifizieren, um an den FUT Champions Finals teilzunehmen. Man muss unterschiedliche Punkte in mehreren Modi sammeln, um sich einen Platz in der eigentlichen Weekend League zu sichern. Wir zeigen, wie die Play Offs und Finals der FUT Champions funktionieren und wie man sich für die Weekend League qualifizieren kann.

ingame.de präsentiert, wie die Qualifikation für die Weekend League von FIFA 23 abläuft und wie die FUT Champions funktionieren.

Mehr zum Thema FIFA 23: Weekend League Qualifikation – So funktioniert FUT Champions

In FIFA 23 kann man sich wieder ordentlich Belohnungen einstecken, wenn man in der Weekend League gewinnt. Bevor man sich an die 20 Spiele der Königsklasse wagen darf, muss man jedoch 2 Qualifikationen bestehen. Dabei gibt es auch einige Kleinigkeiten zu beachten, um sich möglichst effektiv für die kommenden Events vorzubereiten.