"Fifa 20": EA Sports vergibt 8000 Volta Coins - so bekommt man sie 

Seit dem Start von "Fifa 20" verzeichnet EA Games stark steigende Spielerzahlen. Nun wurde die Marke von zehn Millionen Spieler erreicht. EA feiert mit der Vergabe von Volta Coins. Wir sagen, wie man sie bekommt.

"Fifa 20" ist für EA Games ein Riesenerfolg. Schon so kurze Zeit nach dem Erscheinen des Titels kann der Publisher mit großen Zahlen auftrumpfen. Seit "Fifa 20" im Handel ist, wurden bereits 1,2 Milliarden Tore geschossen und mehr als 450 Millionen Spiele gespielt. Durch die hauseigenen Plattformen EA Access und Origin Access sind viele Spieler früh in den Genuss gekommen, sich "Fifa 20" schnell herunterzuladen und gegen andere Fifa-Fans in der ganzen Welt anzutreten.

EA Games spendiert zur Feier 8.000 Volta Coins

Das Unternehmen aus Kalifornien lässt sich zur Feier der zehn Millionen Spieler nicht lumpen und spendiert jedem, der sich bis zum 17. Oktober einlogged 8.000 Volta Coins. Man kann die Coins natürlich gleich für die neuen Gegenstände des letzten Volta Drops eintauschen oder auch auf die hohe Kante legen, um für spätere Items ein kleines Polster zu haben.

Zusätzlich können alle Spieler noch an einem "Volta Football Squad Buidling Challenge Puzzle" teilnehmen, um weitere ingame Belohnungen zu erhalten.

"Fifa" ist das meistgespielte Sport-Spiel der Welt

Mit dem "Fifa"-Franchise hat EA Sports einen großen Wurf gelandet. Die Fifa-Reihe ist weiterhin das meist gespielte Sport-Spiel der Welt. Einen großen Teil des Erfolgs von " Fifa 20" trägt der Modus "Fifa Ultimate Team" (FUT) - hier haben innerhalb von drei Wochen mehr als 270 Millionen Spiele stattgefunden. Der zweite sehr beliebte Modus ist "Volta Football" mit mehr als fünf Millionen erstellter Avatare. Am meisten wird Volta Fussball in Berlin, Rom, Lagos London und Kapstadt gespielt.

