FIFA 20: Alle News, SBCs und Leaks zur erfolgreichen Fußball-Simulation von EA

Update vom 5. Juni: Wissam Ben Yedder wurde mal wieder von EA Sports mit einer Sonderkarte ausgezeichnet. Via Twitter machte sich der Franzose über seine unmenschliche TOTS-Karte lustig.*

Update vom 4. Juni: Auch in der Premier League rollt in wenigen Tagen wieder der Ball. Nun soll während der Partien der Spielsound von FIFA 20 abgespielt werden.*

Update vom 1. Juni: Zum Abschluss von FIFA 20 veranstaltet EA Sports ein großes Online-Turnier. An der Open Series kann jeder teilnehmen und Gewinne abstauben.*

Update vom 26. Mai: Ein verrückter Zuschauer-Trend aus Südkorea erobert momentan das Internet. Falls auch EA Sports Interesse daran hat dieses Feature in FIFA zu verbauen, wird FIFA 21 wohl ab 18 Jahren freigegeben werden.*

Update vom 25. Mai: Die FIFA-Community ist vom neusten Team of the Season begeistert. Das Serie A-TOTS könnte das Beste aller Zeiten sein.*

Update vom 24. Mai: Hat EA Sports das Team of the Week nun endgültig abgeschafft? Am Mittwoch erwartete Spieler eine Reihe an neuen Spezialkarten.*

Update vom 22. Mai: Erling Haaland ist eine echte Naturgewalt. Der Norweger hat es aufgrund seiner Leistungen komplett verdient in das Bundesliga-TOTS geschafft. Seinen hohen Preis ist er auf jeden Fall wert.*

Update vom 20. Mai: Das Bundesliga-TOTS bekam noch einige Nachzügler. Bayerns Coutinho ist nun ebenfalls ein Teil des Teams, doch die FIFA-Spieler gehen deshalb auf die Barrikaden.

Update vom 19. Mai: Was sind eigentlich die seltensten Spieler in FIFA 20? Ein YouTuber ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat das seltenste Team in ganz Ultimate Team nachgebaut.*

Update vom 18. Mai: Endlich ist das Bundesliga-TOTS in FIFA 20 erschienen.* Auf ingame.de finden Sie das gesamte Team im Detail.

Update vom 15. Mai: Wann erscheint FIFA 21? Diese Frage stellen sich nun viele Fans der Reihe. Nun könnte das genaue Releasedatum geleakt worden sein.*

Update vom 14. Mai: Der TOTS-Marktcrash hat FIFA 20 hart getroffen. Starspieler wie Lionel Messi gibt es momentan zum Schnäppchenpreis. Wir zeigen die besten Methoden, um in dieser Zeit Coins zu generieren.*

Update vom 13. Mai: Der Lebenszyklus von FIFA 20 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf ingame.de finden Sie sechs wichtige Änderungen für den Nachfolger.*

Update vom 8. Mai: Der FC Liverpool scheint in der Premier League uneinholbar zu sein. Für Manchester City ist dies besonders bitte, da sie ihre Meisterschaft nicht verteidigen könne. Sergio Aguero übte nun einen Racheakt an Jürgen Klopp aus.*

Update vom 2. Mai: Am Mittwoch herrschte in FIFA 20 große Aufregung. Zur Verwunderung vieler Spieler gab es dieses Mal kein TOTW Moments 7. EA nannte jedoch zeitnah einen guten Grund für den Ausfall.*

Update vom 29. April: Trotz Millionen auf dem Konto will dieser Superstar nichts für FIFA 20 ausgeben. Sergio Aguero beschwerte sich nun öffentlich über EA Sports.*

Update vom 28. April 2020: Erhält nun jeder FIFA-Spieler einen garantierten Team of the Season-Spieler? Einem Leak zufolge erscheinen nun TOTS-Packs in FIFA 20.* Um sie zu erhalten, muss man jedoch eine Bedingung erfüllen.

Update vom 27. April 2020: Nach dem EPL und Community TOTS sollen noch 10 weitere Teams folgen. Nun wurde bekannt in welcher Reihenfolge sie erscheinen. Der gesamte FIFA 20 TOTS-Zeitplan wurde geleakt.*

Update vom 24. April 2020: Um im Karrieremodus Erfolge zu erzielen, ist gute Jugendarbeit unabdingbar. Wir präsentieren deshalb die besten und günstigsten Talente in FIFA 20.*

Update vom 23. April 2020: Mit Absicht verlieren? Dies machen nun tausende FIFA 20-Spieler mit Absicht. Grund dafür sind die Icon Swap-Belohnungen. Um an Legenden wie Ronaldinho oder Drogba zu kommen,tun diese Spieler wirklich alles.*

Update vom 22. April 2020: Auch wenn die Bundesliga in einige Tagen wieder starten soll, plant EA bereits jetzt das Team of the Season zu veröffentlichen. Nun tauche ein womöglicher Leak zum Bundesliga TOTS in FIFA 20 auf.*

Update vom 21. April 2020: Die fünfte Season in FIFA 20 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Höchste Zeit sich einen Storyline-Spieler zu sichern. Da die Wahl zwischen Fred, Carrasco und Belotti sehr schwerfallen kann, wie ingame.de berichtet, hat der YouTuber Zweback den besten Storyline-Spieler in seinem Video präsentiert*.

Vancouver, Kanada - Ein neues Jahr, ein neues FIFA. Mit FIFA 20* hat EA Sports wieder Rekordzahlen erzielt. Auch wenn sich in der Fußballsimulations-Reihe stets nur kleine Unterschiede bemerkbar machen, ist FIFA 20 erfolgreicher als jeder Teil zuvor. Neben den altbekannten Modi wie Pro-Clubs oder dem Karrieremodus ist es vor allem der Ultimate Team-Modus, welcher eine große Faszination bei den Spielern auslöst.

FIFA 20 erhält nahezu täglich Updates in Form von speziellen Teams, Events oder SBCs*. Bei den SBCs (Squad Building Challenges) handelt es sich um Aufgaben, bei welchen der Spieler ein Team nach bestimmten Voraussetzungen erstellen muss. Belohnt wird er mit exklusiven Spielern oder Packs. Durch Mikrotransaktionen verbucht EA jährlich einen Umsatz in Milliardenhöhe, alleine durch FIFA Ultimate Team. Seit dem 24. September ist FIFA 20 für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC verfügbar.

