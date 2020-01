FIFA 20: Future Stars Team enthüllt – Diese Spieler sind beim Event dabei

Wurde das gesamte Future Stars Team in FIFA 20 geleakt?

FIFA 20 Spieler können das Future Stars Event kaum abwarten. Nun scheint ein Leak aufgetaucht zu scheint, der bereits alle 20 verbesserten Karten zeigt.

Das Future Stars Event in FIFA 20 steht vor der Tür und wird von den Fans noch mehr erwartet als das Team of the Year. Seit Wochen wird bereits darüber spekuliert, wer eine verbesserte Future Stars Karte erhalten könnte. Tatsächlich scheinen die Spieler jedoch schon seit geraumer Zeit geleakt geworden zu sein. Wir haben jeden einzelnen Spieler des Leaks genau unter die Lupe genommen.

RV: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) FIFA 20 Leak – Future Stars-Wertung: 91

Von allen geleakten Karten dürfte die von Aaron Wan-Bissaka wohl am beliebtesten sein. Tempo, Dribbling, Verteidungs- und Physiswert dürften beim Rechtsverteidiger auf absoluten Spitzenniveau sein. Sein Preis dürfte wohl mehrere Hunderttausend Coins betragen.

ZOM: Mason Mount (FC Chelsea) FIFA 20 Leak – Future Stars-Wertung: 91

Mount gilt als Schützling von Trainer Frank Lampard. Unter der Klub-Ikone absolvierte Mason Mount jedes der bisher 24 Premier League Spiele. Aufgrund seiner Leistungen spielte er sich auch in den Fokus der englischen Nationalmannschaft.

