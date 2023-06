„Bockt 1.000 Mal mehr als Fußball“ – Twitch-Streamerin hyped einen anderen Sport

Von: Ömer Kayali

Teilen

Twitch-Star Fibii war bei einem Influencer-Turnier zu Gast. Statt Fußball spielten die Teilnehmer eine andere Sportart, die der Streamerin viel besser gefällt.

Chemnitz – Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt. Natürlich gibt es Ausnahmen. In den USA verstehen die Sportfans unter „Football“ etwas anderes und „Soccer“ ist bei weitem nicht so populär. Doch in Deutschland – und in den meisten anderen Ländern – macht man sich keine Freunde, wenn man einen anderen Sport dem Fußball vorzieht. Twitch-Streamerin Fibii hat es trotzdem gewagt und damit ihre Fans gespaltet.

Echter Name Fibi Pfeiffer Bekannt als xFibii Geburtstag 5. Januar 2006 Geburtsort Sachsen Follower auf Twitch 570.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Instagram 322.000 (Stand Juni 2023)

Fibii findet Basketball besser als Fußball – eine Sache gefällt ihr besonders gut

Was ist passiert? Fibii war beim „Creator Allstars!“-Turnier zu Gast, welches die Influencer Rohat, Breitenberg und Abugoku organisiert haben. Neben der Streamerin haben viele weitere Personen aus der Twitch-Bubble die Veranstaltung besucht – darunter MontanaBlack, Tanzverbot oder Rewinside.

Bei dem „Creator Allstars!“-Event handelte es sich um ein Basketball-Turnier. Der Sport ist in Deutschland zwar nicht unpopulär, doch im Vergleich zu Fußball ist er nur eine Randerscheinung. Fibii hat jedoch gut gefallen, was sie gesehen hat. Auf ihrem YouTube-Kanal hat sie einen Vlog-Beitrag von ihrem Besuch veröffentlicht. Darin sagt sie: „Ich sag‘ ehrlich: Basketball bockt 1.000 Mal mehr zum Zuschauen als Fußball oder so andere Ballsportarten.“ Vor allem die Musik traf voll ihren Geschmack. Hier ist ein Ausschnitt aus Fibiis Vlog:

Basketball-Aussage polarisiert ihre Fans: So ein Kommentar über Fußball ist natürlich ein Stich ins Wespennest im Fußball-Land Deutschland. Daher kommentieren ihre Fans die Aussage zum Beispiel folgendermaßen: „Ja dann warst noch nie im richtigen Stadion“ oder „Basketball ist doch nicht geiler zum Zuschauen. Alle 2 Sekunden ein Punkt. Fußball ist deutlich taktischer und kniffliger und dadurch auch geiler zum Gucken.“

Trotzdem stimmen ihr auch viele Fans zu. Die Basketball-Begeisterten schreiben daher: „Sie redet Fakten“ oder „Wer am Freitag Ratiopharm vs. München gesehen hat, weiß, dass sie recht hat.“

„Bockt 1000 Mal mehr als Fußball“ – Twitch-Streamerin hyped einen anderen Sport © Twitch: xFibii (Montage)

Dass Fibii damit eine kleine Sport-Debatte entfacht hat, wird die Streamerin wahrscheinlich nicht stören. Eine wesentlich kürzere Zündschnur hat Fibi, wenn es um ihr Äußeres geht. Ihren Vlog und das vollständige Video findet ihr unter diesem Link.