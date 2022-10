Pokémon GO: Halloween 2022 gestartet – alles zu Feldforschungen und Belohnungen von Teil 1

Von: Ömer Kayali

Das „Pokémon GO“ Halloween-Event findet wieder im Oktober statt. © Niantic

Das diesjährige Halloween-Event bei „Pokémon GO“ wird wieder an zwei Terminen stattfinden. Teil 1 startet schon diese Woche.

Das jährliche „Pokémon GO“ Halloween-Event ist auch wieder 2022 am Start. Bei Spielern ist es sehr beliebt, da es viele Besonderheiten bietet. Unter anderem wird die Musik im Spiel angepasst und erinnert an die Soundtracks der klassischen „Pokémon“-Games von Nintendo. Darüber hinaus erhalten Spieler zahlreiche großzügige Boni und natürlich erscheinen passend zu Halloween besonders viele Geister-Pokémon, die sonst eher selten auftauchen. Das diesjährige Event wird wieder in zwei Teile aufgeteilt, der Startschuss für den ersten fällt diese Woche.

„Pokémon GO“ Halloween-Event: Teil 1 startet am Donnerstag

Der erste Teil des Halloween-Events von „Pokémon GO“ beginnt am Donnerstag, 20. Oktober, um 10 Uhr und endet eine Woche später, am 27. Oktober, ebenfalls um 10 Uhr. Spieler erwartet dabei Folgendes:

In den Mega-Raids werden Spieler erstmals auf das Pokémon Mega-Banette treffen können – mit etwas Glück auch auf das Shiny-Exemplar.

Aus den 7-km-Eiern schlüpfen Makabaja, Galar-Makabaja und eF-eM als normale oder Shiny Pokémon. Von Paragoni und Golbit können nur die normalen Exemplare ausgebrütet werden.

Spieler erhalten fürs Fangen, Verschicken und Ausbrüten von Pokémon doppelt so viele Bonbons.

PokéStops und Arenen erhalten einen zu Halloween passenden, neuen Anstrich.

Die Lavandia-Musik, die aus den ersten Gameboy-Spielen bekannt ist, wird als Remix-Version zu hören sein.

Ist das „Pokémon GO“ Halloween-Event kostenlos?

Grundsätzlich können „Pokémon GO“-Spieler kostenlos am Event teilnehmen, da die Spezialforschung allen zur Verfügung steht. Wer möchte, kann sich jedoch Tickets für befristete Forschungen erwerben.

Ticket 1 (1 Euro) beinhaltet eine befristete Forschung, nach deren Abschluss Makabaja sowie Galar-Makabaja auftauchen.

Ticket 2 (5 Euro) beinhaltet eine befristete Forschung, bei welcher der Bonus für Bonbons erhöht wird. Außerdem erhalten Spieler hier weitere spezielle Halloween-Aufgaben. Als Belohnung für den Abschluss der Forschung gibt es eine neue Avatar-Pose.

Spieler können beide Tickets erwerben, da sich die Inhalte voneinander überschneiden. Sie müssen die Aufgaben allerdings bis zum 1. November 2022 abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben. Danach ist das nicht mehr möglich.

Starttermin für Teil 2 des Halloween-Events noch nicht bekannt

Niantic hat bisher nur die Pokémon und Raids für Teil 1 des Halloween-Events bekannt gegeben. Voraussichtlich wird es aber schon wenige Tage danach beginnen. Alle Infos zum Event sind auf der offiziellen „Pokémon GO“-Webseite aufgelistet.