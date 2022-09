Fat Comedy vs. Bilal Gold: Alle Details zur Universum Fight Night – Tickets und Co.

Von: Niels Olesen

Teilen

Fat Comedy vs. Bilal Gold: Tickets, Ort, Termin und Stream – Alles zur Universum Fight Night © YouTube: Universum Boxing (Montage)

Am Wochenende findet die Universum Fight Night statt. Das sind alle Informationen rund um den Kampf zwischen Bilal Gold und Fat Comedy.

Hamburg – Die große Universum Fight Night 5 steht an und es wird wieder spannend. Dieses Mal stehen sich zum einen der ehemalige TikTok-Star Fat Comedy und der TikToker Bilal Gold im Ring gegenüber. Nach einer kleinen Auseinandersetzung kamen die beiden Influencer auf den Gedanken, das Ganze in einem Boxkampf auszutragen. Es war in letzter Zeit nichts Ungewöhnliches, dass Streamer, wie Trymacs, in den Ring steigen. Der Kampf wird im Rahmen der Universum Boxing Night mit noch weiteren Kämpfen stattfinden.

ingame.de zeigt alle Details zu der Universum Fight Night.

Auch wenn der Boxkampf zwischen Fat Comedy und Bilal Gold für viele ein Highlight der Universum Fight Night sein wird, gibt es noch mehr zu sehen. Denn der Kampf zwischen Fat Comedy und Bilal Gold ist nicht der einzige Kampf des Abends. Es werden noch drei weitere Boxkämpfe ausgetragen.