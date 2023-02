„Wer hat das geschrieben?“: Trymacs fassungslos über zweideutigen Dialog in Hogwarts Legacy

Von: Josh Großmann

„Wer hat das geschrieben?“: Trymacs fassungslos über zweideutigen Dialog in Hogwarts Legacy © Warner Bros. / Avalanche Software

Hogwarts Legacy ist unter Twitch-Streamern extrem beliebt. Trymacs kann seinen Ohren nicht trauen, als der den „Gekreuzten Stäben“ beitreten soll.

Hamburg – So ziemlichen jeden verschlägt es derzeit in die magische Welt von Hogwarts Legacy. Auf Twitch ist das „Harry Potter“-Spiel ein absoluter Blickfang, sodass etliche Streamer ihre Zauberer- und Hexen-Ausbildung mit ihren Fans teilen. Auch der Streamer Trymacs schwingt den Zauberstab, wobei es ihm unangenehm wird, als er gebeten wird, den „Gekreuzten Stäben“ beizutreten.

ingame.de präsentiert, wie fassungslos Trymacs über einen zweideutigen Dialog in Hogwarts Legacy ist.

In Hogwarts Legacy gibt es die unterschiedlichsten NPCs und Nebenquests. Als Trymacs die Aufgabe erhält, zwei Runden „gekreuzte Stäbe“ zu gewinnen und auf Lucan Brattleby trifft, kann er aber nicht so recht glauben, was ihm der junge Zauberschüler erzählt. Schon der Name des Duellierclubs „Gekreuzte Stäbe“ lässt den Streamer die Augenbrauen zusammenziehen.