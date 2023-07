Fans sehen ein Problem in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Das ist in den Augen der Fans von Diablo 4 das größte Problem.

Irvine, Kalifornien – In Season 1 von Diablo 4 hat Blizzard ordentlich die Nerf-Keule geschwungen. In feinster Barbaren-Manier wurden alle Klassen kurzerhand in den Boden gestampft. Unter den Spielern sorgte das für reichlich Kritik. Ein Fan merkte aber an: Das größte Problem hat gar keiner auf dem Schirm – und es hat eigentlich nichts mit Season 1 zu tun.

ingame.de verrät, was laut Fans das größte Problem von Diablo 4 ist.

Auf Reddit beklagt ein Fan das angeblich größte Problem von Diablo 4: Mangel an Energie, Mana und Co. In der Entschuldigung nach dem Nerf-Wahnsinn von Blizzard war das noch gar nicht inbegriffen.