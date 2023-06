Fans haben schmutzige Wünsche wegen Diablo 4

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Erster Spieler erreicht Level 100 in Hardcore © Blizzard Entertainment

In Diablo 4 wünschen sich einige Fans ungezogene Dinge von der Schurkin.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 begeistert die Massen. Ein Grund dafür ist die charismatische Schurkin Lillith, die das Cover ziert. Trotz schaurigem Design gibt es von einigen Fans aber Kritik an ihrem Design. In einigen Fans weckte die Dämonenfürstin und Mutter der Menschheit die Sünde.

ingame.de verrät, was Fans sich von Lillith in Diablo 4 wünschen.

Auf Reddit teilte ein Fan einen Beitrag, in dem er das Design von Lillith in Diablo 4 infrage stellte.