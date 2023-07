Fan hoffen auf erste Bilder zu GTA 6

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Insider rechnet mit Ankündigung - Rockstar kann sich nicht vor PS5-Erfolg verstecken © Rockstar Games (Montage)

Noch immer fehlen offizielle Infos zu GTA 6. Fans lässt jetzt aber ausgerechnet ein GTA-Moment vor elf Jahren auf erste Bilder des Spiels hoffen.

New York – Noch immer spannt Rockstar Games Fans von GTA 6 auf die Folter. Seit dem Statement aus 2022, dass an dem Spiel entwickelt wird, gab es absolut keine Informationen mehr seitens des Studios. Nur Leaks des Spiels verirrten sich teilweise ans Tageslicht. Doch damit könnte bald Schluss sein, zumindest hoffen das die Fans. Denn genau vor elf Jahren brach Rockstar schon einmal sein Schweigen, damals allerdings zu GTA 5 und ließ Fans überwältigt zurück.

ingame.de berichtet von dem Moment und den Hoffnungen der Fans zu GTA 6.

Der fünfte GTA-Teil wurde bereits 2013 veröffentlicht. Seit dem letzten Release der Gangster-Reihe sind also fast zehn Jahre ins Land gegangen. Bis auf die karge Ankündigung, dass an GTA 6 gearbeitet wird, blieb es still um die heiß ersehnte Fortsetzung.