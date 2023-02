Fan hat irre Theorie zu GTA 6 – Klingt erschreckend realistisch

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Fan entdeckt Hinweis zum Theme-Song – Melodie bereits in GTA Online versteckt? © Rockstar / unsplash (Montage)

Ein Fan möchte Hinweise zum Soundtrack von GTA 6 gefunden haben. Die Melodie soll sich schon mehrere Jahre in GTA Online versteckt haben.

Hamburg – Eigentlich scheint es so, als würde Rockstar versuchen, jede noch so kleine Info zu GTA 6 vor Fans zu verbergen. Aber vielleicht haben Spieler auch einfach nicht genau genug hingesehen, oder wohl besser hingehört. Ein Fan ist nämlich der Meinung, den Theme-Song zu GTA 6 entdeckt zu haben. Und wie es scheint, hatte Rockstar diese Melodie bereits in GTA Online veröffentlicht.

ingame.de verrät alles zum vermeintlichen Theme von GTA 6.

Ein sehr pfiffiger Fan möchte jetzt Hinweise auf den Theme-Song von GTA 6 in GTA Online gefunden haben. Die Melodie zum neuesten Teil der Reihe soll sich nämlich schon seit 2019 im Arcade-Spiel „Race and Chase“ versteckt haben. Im Mini-Spiel findet man unter anderem den Song LS-Nights, welcher den Titel-Song von GTA 5 „Welcome to Los Santos“ in einer etwas schnelleren Geschwindigkeit wiedergibt. Aber auch noch einen weiteren interessanten Song.