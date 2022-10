Fallout 3: Rollenspiel-Klassiker nun kostenlos bei Epic Games

Von: Ömer Kayali

Teilen

Screenshot aus „Fallout 3“. © Bethesda

„Fallout 3“ zählt mittlerweile als Klassiker unter den Rollenspielen. Epic Games verschenkt den Titel kurzzeitig in der „Game of the Year Edition“.

Jede Woche verschenkt das Games-Portal Epic Games, mehrere Spiele. Nicht immer befinden sich darunter Highlights – meist handelt es sich um eher unbekannte Indie-Titel, die aber dennoch einen Blick wert sind. Diese Woche ist jedoch mit „Fallout 3“ ein echter Bethesda-Klassiker unter den Gratis-Games. Das Spiel erschien 2008 und ist nach wie vor einer der besten Teile der Reihe. Ab heute ist „Fallout 3: Game of the Year Edition“ eine Woche lang kostenlos bei Epic Games zu haben.

„Fallout 3“ gratis bei Epic Games: So sichern Sie sich das Spiel

Die Gratis-Games stehen allen zur Verfügung, die ein Epic Games-Konto besitzen. Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie das kostenlos unter Angabe Ihrer E-Mail und einigen weiteren Daten tun. Anschließend finden Sie auf der Seite der Gratis-Spiele von Epic Games die Titel, die aktuell kostenlos für den PC zum Download zur Verfügung stehen. Sie müssen lediglich auf das gewünschte Spiel klicken und die nachfolgenden Anweisungen befolgen. Einmal gesichert, bleibt das Game dauerhaft in Ihrer Epic Games Spielebibliothek – Sie können es jederzeit auf den Computer herunterladen, installieren und losspielen.

Die Game of the Year Edition von Fallout 3 enthält das Originalspiel sowie alle fünf Erweiterungen, die für das Spiel veröffentlicht wurden. Diese sind:

Operation: Anchorage

The Pitt

Broken Steel

Point Lookout

Mothership Zeta

Wovon handelt „Fallout 3“?

„Fallout 3“ ist ein Action-Rollenspiel, das in einer kargen, postapokalyptischen Welt spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Bewohners eines unterirdischen Komplexes, der diesen eines Tages verlässt und das Ödland erkundet. In der Spielwelt lauern neben Mutanten und gefährlichen Monstern auch fiese Banditen. Man begegnet allerdings auch friedlichen Menschen, mit denen man interagieren kann und die einem verschiedene Aufgaben geben. „Fallout 3“ bietet eine große Handlungsfreiheit, durch verschiedene Dialog-Optionen und Lösungsmöglichkeiten der Missionen. Da das Spiel 2008 erschienen ist, kann die Grafik natürlich nicht mit den aktuellsten Titeln mithalten. Doch „Fallout 3“ gilt noch immer als herausragendes Rollenspiel und ist für Fans des Genres einen Blick wert.