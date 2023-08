Enshrouded: Die deutsche Antwort auf Minecraft?

Von: Christian Böttcher

Teilen

Ist das die deutsche Antwort auf Minecraft? Ich habe Enshrouded vom Frankfurter Studio Keen Games auf der gamescom 2023 gesehen. So gut ist das Survival-Abenteuer.

Köln – Basteln, Bauen, Zombies hauen: was Minecraft seit Jahren zum absoluten Dauerbrenner macht, versucht ein deutsches Studio aktuell mit frischen Ideen aufzupeppen. Enshrouded aus der Frankfurter Spiele-Schmiede Keen Games lässt Spieler um ihr Leben kämpfen – und weckt zeitgleich ihren inneren Baulöwen. Ich habe das vielversprechende Survival-Abenteuer auf der gamescom 2023 erstmals gesehen und Creative Director und Studiogründer Antony Christoulakis ausgequetscht.

Name des Spiels Enshrouded Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher (Herausgeber) Keen Games Serie - Plattformen PC Entwickler Keen Games Genre Survival, Adventure

Enshrouded: Was steckt hinter der deutschen Survival-Hoffnung?

Was ist Enshrouded? Enshrouded ist in seinen Grundzügen ein Survival-Spiel allererster Kajüte. Ressourcen sammeln, verarbeiten, die eigene Basis vom heruntergekommenen Außenposten zur prächtigen Zitadelle aufbauen: all das erinnert im ersten Moment sehr an den verklotzten Klassiker von Mojang. Doch Enshrouded kann einerseits viel mehr als Minecraft, andererseits aber auch viel weniger als das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Eins ist sicher: Vom Thron gekickt wird hier niemand.

Survival trifft Basteln: ist Enshrouded die deutsche Antwort auf Minecraft? © Keen Games

Stattdessen setzt das Open World-Spiel für bis zu 16 Spieler auf einen wilden Mix aus Story und Survival. Bedeutet: Postapokalypse, wie sie im Buche steht. Die offene Spielwelt von Enshrouded hat ihre besten Tage hinter sich und ein mysteriöser Nebel von allem Besitz ergriffen, was in ihr kreucht und fleucht. Mensch, Tier, Pflanze, Oma Hilde. Die Aufgabe ist also klar: Überleben, sich durch den Nebel kämpfen und die Welt von Enshrouded von ihrem uralten Fluch befreien. Soweit so Survival.

Seine rudimentäre Geschichte erzählt Enshrouded nicht über Zwischensequenzen oder umfangreiche Story-Pieces. Wie Creative Director Antony Christoulakis verrät, setzt das deutsche Studio stattdessen auf Storytelling über die Umgebung und über die Welt verstreute Tagebucheinträge. Nicht mehr und nicht weniger. Für seine ausschweifende Geschichte wird Enshrouded also vermutlich kaum jemand spielen – nicht einmal die zahlreichen Streamer und YouTuber auf der gamescom 2023.

Enshrouded: Minecraft-Light mit viel Persönlichkeit

Was macht Enshrouded besonders? Mit seinem gelungenen und umfangreichen Crafting- und Bausystem hingegen könnte Enshrouded zum Release trotzdem einige Minecraft-Ultras für sich gewinnen. Spieler erwartet eine nahezu voll zerstörbare, Voxel-basierte Welt, in der man so einiges anstellen kann. Genau wie die Survival-Klassiker Rust oder The Forest setzt Enshrouded auf modulares Basteln mit einer Vielzahl an vorgefertigten Bauteilen. Zusätzlich dazu können Spieler aber auch jeden einzelnen Voxel entfernen, bearbeiten oder hinzufügen.

Das Kampfsystem von Enshrouded: Knackig, schnell, schnörkellos. © Keen Games

Die Möglichkeiten beim Bauen in Enshrouded sind also das große Plus der deutschen Survival-Hoffnung und Keen Games setzt seinen Spielern nur wenig Grenzen. Nur schade, dass Bauen ausschließlich um bestimmte Feuerstellen herum möglich ist. Die lassen sich zwar beliebig in der Spielwelt platzieren, dem Vergleich mit dem „Think-all-do-all-Meisterwerk“ Minecraft hält Enshrouded auf den ersten Blick trotzdem nicht stand.

Entwicklungsstand von Enshrouded Nach einer ersten geschlossenen Beta Ende Juli ist das Spiel inzwischen im Early Access angekommen. Mit dem finalen Releasetermin wollte Antony Christoulakis noch nicht herausrücken. Stattdessen sei die Marschroute klar: Ganz viel Feedback wolle das deutsche Entwicklerteam von Keen Games sich einholen und erst dann den Schalter auf die finale Version umlegen, wenn ein veröffentlichungswürdiges Spiel dabei rumkomme. Auch eine Version für PS5 und Xbox Series X sei im Gespräch, aber nicht mehr für 2023 geplant.

Wie spielt sich Enshrouded? Abseits vom Bauen und Basteln steckt in Enshrouded aber ein grundsolides Action-Adventure. Haben Spieler sich erst einmal Waffe und Rüstung zusammengeklöppelt, geht es den Bewohnern der vernebelten Spielwelt an den Kragen. Das Kampfsystem wirkte beim Zuschauen direkt, knackig und schnörkellos. Einen allzu hohen Schwierigkeitsgrad dürfen Spieler aber vermutlich nicht erwarten. Wie Creative Director Christoulakis durchblitzen ließ, wolle man eine leicht zugängliche Spielerfahrung bieten.

Kaum verwunderlich also, dass Keen Games auch beim Survival mit angezogener Handbremse fährt. Geht dem Charakter beispielsweise das Wasser aus, heißt es nicht gleich Game Over. Stattdessen möchte Enshrouded Spieler belohnen, die regelmäßig ihre Bedürfnisse erfüllen. Dann hagelt es Boni für den eigenen Charakter, wie etwa für kurze Zeit mehr Ausdauer. Das mag Hardcore-Survivalisten abschrecken. Spieler, denen Minecraft zu wenig einsteigerfreundlich ist, dürften aber auf ihre Kosten kommen.

Enshrouded: Große Karte, große Hoffnung

Ein echter Geheimtipp: Dieses Grundkonzept unterstreichen auch Optik und Spielwelt von Enshrouded. Statt grob behauener Blöcke erwartet Spieler eine malerische offene Spielwelt im Comic-Stil, die nur so nach Fantasy schreit. So idyllisch die Oberwelt auf den ersten Blick erscheint, so düster wird‘s, wenn Spieler sich in den Nebel oder die ausgedehnte Unterwelt des Spiels hinabwagen. Wechselnde Biome und Points of Interest sollen den Entdeckerdrang unterstützen.

Mit knapp 25 Quadratkilometern ist die Karte im Early Access ungefähr auf einem Level mit der von Horizon Zero Dawn. Zum finalen Release plant Keen Games sogar mit 64 Quadratkilometern. Da die komplette Welt zerstörbar ist und schon mit wenigen Hieben der Spitzhacke klein beigibt, sind die Möglichkeiten für Erkundung also recht groß. Nebenquests soll es laut dem Creative Director auch geben, von denen konnte ich mir bislang jedoch kein Bild machen.

Der Nebel lichtet sich: Erkundung ist ein wichtiger Teil von Enshrouded. © Keen Games

Wie viel es auf dieser gigantischen Karte wirklich zu tun gibt und ob das Endgame, das laut Christoulakis fleißig mit Patches und Inhaltsupdates frisch gehalten werden soll, auch über Monate hinweg motiviert, lässt sich aktuell nur schwer sagen. Doch der erste Eindruck von Enshrouded sitzt. Viele Survival-Benchmarks wie übersichtliche, aussagekräftige Menüs, genug Tiefe im Crafting oder verbesserbare Grundbasen lassen auf einen echten Geheimtipp aus Deutschland hoffen.