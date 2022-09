Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eligella vs Team Viscabarca (Halbfinale 1)

Eligella Cup 2: Großes Fußball-Event ist entschieden – Turnier-Ergebnisse

Von: Janik Boeck

Teilen

Am Sonntag läuft der Real Life Eligella Cup 2. Beim Fußball-Turnier von EliasN97 grätschen sich Twitch-Stars wieder satt um. Wir begleiten das Event im Ticker.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Event von EliasN97 geht zu Ende

Der Eligella Cap 2 ist beendet: Nach guten sechs Stunden ist der Eligella Cup 2 vorbei. In der Gruppenphase stach vor allem Sidney Friede durch Zauber-Tore hervor, konnte sich aber mit seinem Team nicht aus der Vorrunde befreien. Auch die Teams von Unsympathisch TV, Amar und Gamerbrother schieden vorzeitig aus. Lobend erwähnen muss man MontanaBlack, der beim Eligella Cup 2 mal wieder außerirdisch gut das Tor hütete.

Im ersten Halbfinale setzte sich Team Viscabarca gegen den Gastgeber durch und warf Eligella aus dem Turnier. Das zweite Halbfinale wurde zwischen Team Trymacs und Team MckyTV im 8-Meter-Schießen entschieden. Im Finale schlug Publikumsliebling Team Viscabarca dann MckyTV und dessen Mannschaft, ebenfalls im Shootout. Damit steht der Gewinner des Eligella Cup 2 fest.

Wer sich die Trikots, mit denen die beiden Final-Teams aufgelaufen sind sichern will, kann das hier tun: DFB-Trikot kaufen*.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Sieger steht fest

20:50 Uhr: Team MckyTV sieht zwar geknickt aus, Team Viscabarca hat hier aber dennoch verdient gewonnen.

20:45 Uhr: Adi Toro tritt an und setzt den Ball satt an den linken Pfosten. Team Viscabarca gewinnt den Eligella Cup 2 im 8-Meter-Schießen.

20:44 Uhr: Team Viscabarca legt vor und erhöht auf 3:2.

20:43 Uhr: Team MckyTV kann alles entscheiden und verschießt. Es bleibt beim 2:2 und damit geht es in den Sudden Death. Wer jetzt verschießt, verliert.

20:43 Uhr: Team Viscabarca gleicht mit dem letzten Schuss aus. 2:2.

20:42 Uhr: Niki tritt an und verwandelt zur Führung für Team MckyTV. 1:2.

20:42 Uhr: Gehalten. Team Viscabarca verschießt und ist nun im Hintertreffen. 1:1.

20:41 Uhr: Team MckyTV kann ausgleichen. Der Ball rutscht dem Keeper durch die Hosenträger und rollt über die Linie. 1:1.

20:41 Uhr: Cubanito tritt für Team Viscabarca an und verwandelt trocken rechts oben. 1:0.

20:38 Uhr: MckyTV verliert Schere-Stein-Papier und damit kommt der erste Schütze von Team Viscabarca. Wer in drei Schüssen die meisten Tore erzielt, gewinnt den Eligella Cup 2.

20:37 Uhr: Kurz bevor es ins Shootout geht, liegen sich die Teams schon in den Armen. Wer auch immer hier gewinnt, alle wirken zufrieden.

20:36 Uhr: Die Hütte explodiert. Team Viscabarca gleicht aus und erzwingt das 8-Meter-Schießen. 3:3 ist der Endstand.

20:35 Uhr: Es wird inklusive Nachspielzeit noch etwa eine Minute gespielt. Geht hier noch was?

20:35 Uhr: Nach Doppelchance für Team MckyTV verkürzt Team Viscabarca weiter. Nur noch 3:2 und jetzt wird es richtig spannend.

20:35 Uhr: Das Spiel wird nicht langsamer. Beide Teams kämpfen nach wie vor überall erbittert um den Ball, können sich aber nirgends entscheidend durchsetzen.

20:34 Uhr: Anschlusstreffer! Cubanito tanzt seinen Gegenspieler aus und schlenzt den Ball ins linke untere Eck. 3:1.

20:33 Uhr: Und da fällt das nächste Tor. Niki schließt nach einem Abpraller sehenswert mit dem Außenrist ab. 3:0.

20:32 Uhr: Es geht genauso weiter, wie in Hälfte eins. Beide Teams spielen schnellen Fußball und drängen aufs Tor.

20:30 Uhr: Die zweite Halbzeit startet nun. Team Viscabarca bleiben fünf Minuten, um das Ding zu drehen und hier doch noch den Titel zu holen.

20:29 Uhr: In der Nachspielzeit fällt das 2:0 für Team MckyTV. Adi Toro schließt aus kurzer Distanz trocken halbhoch rechts ab und feiert sein Tor anschließend mit einem akrobatischen Luftsprung.

20:28 Uhr: Eine Minute ist in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Das Spiel hat sich etwas beruhigt.

20:27 Uhr: Es ist ein offener Schlagabtausch. Bisher wirkt das Spiel eher wie Handball statt Fußball, bei den schnellen Seitenwechseln.

20:25 Uhr: 90 Sekunden sind gespielt und Team MckyTV geht in sehenswert Führung. Predator tankt sich rechts durch, schließt ab und zimmert den Ball an den linken Pfosten, von wo er ins Tor prallt.

20:24 Uhr: Das Spiel ist gerade 30 Sekunden alt und schon kommt es zur ersten Glanzparade. Team Viscabarca arbeitet sich vors Tor, kann aber nicht einnetzen.

20:22 Uhr: Und nun laufen die beiden Teams ins Stadion ein. Die alten Team-Shirts wurden nun gegen die neuen DFB-Trikots für die WM in Katar ersetzt.

20:20 Uhr: Die Moderatoren machen sich nun vom Acker und räumen das Feld für die beiden Finalisten Team Viscabarca und Team MckyTV.

20:15 Uhr: Vor dem letzten Spiel des Abends heizen Niklas Wilson und Marc Eggers die Zuschauer noch mal richtig auf. Im Audi Dome kommt jetzt richtig Stimmung auf.

20:12 Uhr: Kurz vor Anpfiff des Finales werden jetzt noch einmal Socken von EliasN97s Sponsor Adidas an die Zuschauer verteilt.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Viscabarca vs Team MckyTV (Finale)

20:07 Uhr: Für das Finale ist nun wieder alles offen. Team MckyTV überzeugte bisher vor allem durch Biss und einen Kicker der Extraklasse in Form von Niki. Team Viscabarca zeigte sich ebenfalls hungrig und konnte im Halbfinale den Favoriten rauswerfen.

Das sind die Ergebnisse der Halbfinals beim Eligella Cup 2:

Halbfinale-Teams Ergebnis Team Eligella vs. Team Visca Barca 2:3 Team Trymacs vs. Team MckyTV 3:4 n.E.

20:03 Uhr: Team Trymacs verschießt schon wieder. Damit steht der Sieger fest. Team MckyTV zieht, nicht zuletzt wegen Leistungsträger Niki, ins Finale ein und trifft auf Team Viscabarca.

20:00 Uhr: Da ist der erste Treffer. Niki verenkt seinen Schuss souverän im linken, unteren Eck.

20:00 Uhr: Auch der zweite Schuss von Team Trymacs geht daneben. 0:0.

20:00 Uhr: Auch Team MckyTV scheitert. Der Ball fliegt weit drüber. Weiterhin 0:0.

20:00 Uhr: Team Trymacs beginnt und versemmelt den ersten Schuss. 0:0.

19:59 Uhr: Bis zum Start des Shootouts dauert es wohl noch ein wenig. Die Teams scheinen sich noch zu sortieren und zu entscheiden, wer in welcher Reihenfolge antritt.

19:56 Uhr: Das ist der Wahnsinn. Sieben Sekunden vor Schluss gleicht das Team von Trymacs zum 3:3 aus und erzwingt das 8-Meter-Schießen.

19:55 Uhr: Kurze Verletzungspause, weil Adi Toro auf Kevin Pannewitz aufgelaufen ist und sich kurz berappeln muss.

19:54 Uhr: Team MckyTV geht erneut in Führung. Niki schießt sein Team erneut in Führung. 3:2

19:53 Uhr: Team Trymacs will und wird belohnt. Lennyyy hämmert den Ball trocken in die Maschen. 2:2.

19:52 Uhr: Es geht in die zweite Halbzeit. Team Trymacs hat nun fünf Minuten Zeit, das Ding hier zu drehen und Team Viscabarca ins Finale zu folgen.

19:50 Uhr: Spiel gedreht. Ganz kurz vor der Halbzeit fällt das 2:1 für Team MckyTV.

19:49 Uhr: Was für ein Tor! Niki schließt ab wie Zlatan Ibrahimovic zu seinen besten Zeiten, indem er den Ball in der Drehung aus der Luft mit der Hacke ins Tor schiebt.

19:49 Uhr: Und da fällt das 1:0. Trymacs steht im Strafraum völlig frei, wird bedient und kann unbedrängt einschieben.

19:48 Uhr: Team Trymacs drückt jetzt richtig. Im Bruder-Duel zwischen Trymacs und Niki hat der Twitch-Star die Nase bislang klar vorne.

19:46 Uhr: Team Trymacs kommt zur ersten Chance durch einen Freistoß, nach einem Foul im Mittelfeld.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Trymacs vs Team MckyTV (Halbfinale 2)

19:44 Uhr: Es folgt nun das zweite Halbfinale. Team Trymacs und Team MckyTV treffen aufeinander. Bitter für MckyTV,

Jeffrey fällt aus und wird durch Adi Toro ersetzt.

19:38 Uhr: Damit ist im Halbfinale Schluss für Team Eligella. In einer starken Partie konnte sich Team Viscabarca den Sieg sichern und den Titelverteidiger aus dem Turnier werfen. Die Zuschauer würdigen die Leistung beider Mannschaften mit donnerndem Applaus.

19:37 Uhr: Trotz einiger Verletzungspausen lässt der Schiedsrichter nicht nachspielen, sehr zum Unmut der 5.000 Zuschauer.

19:37 Uhr: Zwei Sekunden vor Schluss trifft Eligella zum 3:2.

19:36 Uhr: Totgesagte leben länger. Team Eligella verkürzt auf 3:1.

19:35 Uhr: 90 Sekunden bleiebn dem Team von EliasN97 noch. Die Truppe wirkt aber nicht nur müde, sondern auch einfallslos.

19:34 Uhr: Langsam geht es auf die Knochen. Team Eligella scheint müde und trifft nun des öfteren eher Bein statt Ball.

19:33 Uhr: Jetzt wird es bitter. Niklas Neo schießt in Haaland-Manier stramm unter die Latte und erhöht auf 3:0.

19:32 Uhr: Jetzt geht es weiter. Team Eligella hat noch fünf Minuten Zeit, den Rückstand hier zu drehen, um ins Finale einzuziehen.

19:30 Uhr: Der Anpfiff der zweiten Hälfte verzögert sich etwas, weil Meti sich erst um seine blutende Nase kümmern muss.

19:28 Uhr: Es ist Halbzeit. Bei Team Viscabarca liegt Meti auf dem Boden, weil er an der Hand getroffen wurde. Ob der Torhüter weiterspielen kann, ist unklar.

19:28 Uhr: Team Viscabarca ist hier drückend überlegen. Könnte das das Aus für Team Eligella sein?

19:27 Uhr: Nun gibt es sogar Elfmeter für Team Viscabarca. 2:0.

19:24 Uhr: Großchance für Team Viscabarca. Der Ball prallt vom Pfosten ab, läuft dann aber ins leere. Team Eligella scheint nicht mithalten zu können.

19:23 Uhr: Keine 30 Sekunden um und schon liegt der Favorit hinten. Cubanito wird steil angespielt und macht sich ganz lang. Mit der Fußspitze schiebt er den Ball zwischen den Beinen des Torhüters zum 1:0 ein.

19:23 Uhr: Da ist der Anpfiff. Die Teams sind sichtlich heiß auf das Finale.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eligella vs Team Viscabarca (Halbfinale 1)

19:20 Uhr: Das erste Halbfinale wird zwischen Team Eligella und Team Viscabarca ausgetragen. Die Teams laufen unter epischer Musik ein. Der Publikumsliebling steht fest: Team Eligella.

19:17 Uhr: Zwischen den Teams von Trymacs und MckyTV sieht es schon anders aus. Einen klaren Favoriten gibt es hier nicht.

19:16 Uhr: Im Halbfinale zwischen Team Eligella und Team Viscabarca ist der klare Favorit die Mannschaft des Veranstalters. Die Kicker von EliasN97 haben noch kein Spiel am heutigen Tag verloren und dürften mit ordentlich breiter Brust ins nächste Spiel gehen.

19:12 Uhr: Die Halbfinal-Paarungen stehen übrigens schon fest. Team Trymacs trifft auf Team MckyTV und Team Eligella stellt sich Team Viscabarca in den Weg.

19:09 Uhr: Bevor es in die Halbfinals geht, gibt es jetzt ein Match Fußball-Tischtennis. Es spielen EliasN97 und Noah Okafor gegen Sidney Friede und Niklas Wilson. Hier zeigen die Jungs, was sie mit dem richtigen Ball am Fuß können.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Ende der Gruppenphase

Damit endet die Gruppenphase. Alle Ergebnisse gibt es hier in der Übersicht:

Teams Ergebis Team Eligella vs. Team Sidney 6:2 Team Gamerbrother vs. Team Unsympathisch 1:4 Team Amar vs. Team Trymacs 3:2 Team Visca Barca vs. Team MckyTV 1:1 Team Eligella vs. Team Amar 5:1 Team Gamerbrother vs. Team MckyTV 1:6 Team Sidney vs. Team Trymacs 3:9 Team Unsympathisch vs. Team Visca Barca 1:5 Team Trymacs vs. Team Eligella 3:6 Team Visca Barca vs. Team Gamerbrother 2:1 Team Amar vs. Team Sidney 4:5 Team MckyTV vs. Team Unsympathisch 5:3

19:03 Uhr: Jetzt ist es aus. Team MckyTV schlägt Team UnsympathischTV mit 5:3 und sichert sich den Platz im Halbfinale. Team UnsympathischTV scheidet vorzeitig aus dem Turnier aus.

19:02 Uhr: Team MckyTV scheint aufzuwachen und schießt das 5:3. 75 Sekunden bleiben Team UnsympathischTV noch, um hier das Rausfliegen zu verhindern.

19:01 Uhr: Adieu verkürzt weiter. 4:3 nur noch.

19:00 Uhr: Es wird kurios. Der Ball prallt von der Latte ab, fliegt Richtung Decke, kommt zurück und dreht sich dank Spin ins Tor. Selbst der Torschütze Alieu ist überrascht. 4:2.

18:59 Uhr: Es geht in die zweite Halbzeit. Kommt hier noch was von Team UnsympathischTV?

18:58 Uhr: Doppelschlag von Niki. Und das zweite Tor ist direkt noch sehenswerter als das erste. Der Stürmer schlenzt den Ball aus halblinker Position ins lange Eck. 4:1.

18:56 Uhr: Team MckyTV baut die Führung aus. Trymacs Bruder Niki schießt sehenswert das 3:1.

18:55 Uhr: Spiel gedreht! Team MckyTV erobert den Ball im Mittelfeld und kommt nach einem Abpraller zum 2:1.

18:53 Uhr: Team MckyTV schüttelt sich kurz und gleicht aus. Torschütze ist Ian Prescott-Claus, der zum 1:1 netzt.

18:53 Uhr: Team UnsympathischTV legt direkt gut los und schießt das 1:0 quasi vom Anstoß weg.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team UnsympathischTV vs MckyTV (Spiel 12)

18:51 Uhr: Es folgt das letzte Spiel der Gruppenphase. Team UnsympathischTV gegen Team MckyTV. Wer hier gewinnt, ist weiter, wer verliert geht duschen.

18:49 Uhr: Team Sidney ist ausgeschieden, der Team-Kapitän und AbuGoku stehen nun zum Interview bei Marc Eggers und werden vom Publikum für ihre Leistung gefeiert.

18:46 Uhr: Da fällt der Schlusspfiff. Team Sidney schlägt Team Amar 5:4, kommt aber trotzdem nicht über die Gruppenphase hinaus. Damit verliert das Turnier einen absoluten Top-Spieler, denn Sidney ist mittlerweile alleine für die zwei schönsten Tore des Nachmittags verantwortlich.

18:45 Uhr: Was für eine Bude. Sidney schießt ein weiteres Traumtor. Er dribbelt erst auf dem Bierdeckel zwei Leute aus und nagelt den Ball dann direkt von der Latte ins Tor. 4:5.

18:45 Uhr: Noch knapp 90 Sekunden zu spielen und beide Teams schenken sich hier nichts.

18:44 Uhr: Hier ist jetzt richtig Feuer drin. Diyar tankt sich in der Mitte durch und schießt den Ausgleich. 4:4.

18:43 Uhr: Team Amar zeigt Zähne. Der Team-Kapitän zieht ab und verkürzt auf 4:3.

18:42 Uhr: Da ist der Hattrick für Sidney. Der Top-Stürmer zirkelt den Ball aus dem Halbfeld ins rechte untere Eck. 4:2.

18:40 Uhr: Sidney trifft sehenswert zum 3:2 Halbzeitstand. Team Amar muss sich für die zweite Hälfte was einfallen lassen, um das Ding noch für sich zu entscheiden.

18:39 Uhr: Schon wieder der Ausgleich. Das Spiel entwickelt sich zu einem Tor-Festival. 2:2.

18:38 Uhr: Selbst die Kamera kommt nicht hinterher. 2:1 für Team Sidney.

18:38 Uhr: Der Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten. Sidney zieht trocken ab und trifft. 1:1.

18:37 Uhr: Und da fällt das 1:0 für Team Amar. Diyar löffelt das Leder aus einem halben Meter ins Netz.

18:35 Uhr: MontanaBlack steht ungewohnterweise nicht im Tor. Der Twitch-Bad-Boy hat sich laut Robby Hunke verletzt und braucht eine Pause.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Sidney vs Amar (Spiel 11)

18:34 Uhr: Als nächstes spielen Team Sidney und Team Amar gegeneinander.

18:32 Uhr: Für weitere exklusive Einblicke in den Eligella Cup 2, lohnt sich ein Blick auf dem Instagram Account von ingame. Dort gibt es unter anderem Interviews mit Trymacs und UnsympathischTV.

18:28 Uhr: Das Turnier wird unterbrochen, weil EliasN97 einen neuen E-Sportler vorstellt. Der 16-jährige Rezon unterschreibt beim Focus Clan als einer der besten Fortnite-Spieler der Welt.

18:26 Uhr: Der Wahnsinn. Mit dem Schlusspfiff fällt das 2:1 für Team Viscabarca. Musti zieht sechs Meter vor dem Tor einfach ab und trifft links unten.

18:25 Uhr: Der Freistoß prallt ungefährlich von der Mauer ab. Noch sind 10 Sekunden Zeit.

18:24 Uhr: Es bleibt weiter umkämpft. Nun gibt es einen Freistoß für Team Gamerbrother aus gefährlicher Position.

18:22 Uhr: Und da ist der Ausgleich. Erné wird im richtigen Moment vorne bedient und kann ins leere Tor einschieben. 1:1.

18:21 Uhr: Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. Team Viscabarca führt noch immer mit 1:0.

18:19 Uhr: Beide Teams sind sichtlich bemüht, wirken aber auch mächtig erschöpft. Cubanito lässt sich trotzdem dazu hinweißen, sich den Ball selbst hochzulupfen und einen Seitfallzieher zu machen. Der Ball landet sicher in den Armen des Torhüters.

18:17 Uhr: Und da ist das 1:0 für Team Viscabarca. Pazzoo knipst unwiderstehlich flach rechts.

18:15 Uhr: Huch, auf einmal wird es hitzig. Zwei der Spieler schubsen sich im Mittelfeld ohne ersichtlichen Grund, spielen aber schnell wieder weiter.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Gamerbrother vs Viscabarca (Spiel 10)

18:14 Uhr: Und es geht ins nächste Spiel. Es treten die Teams Gamerbrother und Viscabarca gegeneinander an.

18:10 Uhr: Im Gegenzug gibt es direkt den Strafstoß für Team Eligella. Der geht auch rein. 6:3 und das ist auch gleichzeitig der Endstand.

18:09 Uhr: Team Trymacs schlägt gleich doppelt zurück. Innerhalb weniger Sekunden schießt das Team des Hamburgers gleich zwei Tore. 5:3.

18:08 Uhr: Hattrick für Shehab. Team Eligella geht mit 5:1 in Führung.

18:07 Uhr: Jetzt fällt das längst überfällige Tor doch noch. Shehab trickst sich in den Strafraum und knipst unwiderstehlich. 4:1 für Team Eligella.

18:06 Uhr: Jetzt wird es wild. Eligella tankt sich auf der rechten Bahn durch, legt in die Mitte und sein Kumpan muss nur einschieben, lässt sich aber tunneln.

18:05 Uhr: Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Großchance für Team Eligella. EliasN97 steht frei vor dem Kasten, geht in den Übersteiger, legt ab und sein Team Kollege scheitert an der heldenhaften Abwehrleistung eines Verteidigers, der sich in dei Schussbahn wirft.

18:03 Uhr: Jetzt ist Halbzeit. Team Eligella führt mit 3:1. Geht da noch was für Team Trymacs?

18:02 Uhr: Was für ein Tor! Eligella ist auf rechts durch und zieht vom Strafraumeck ab. Der Ball fliegt direkt am Ohr des Keepers vorbei. Nix zu machen.

18:02 Uhr: Team Eligella lässt sich nicht unterkriegen. Shehab stellt den alten Abstand direkt wieder her. 2:1.

18:01 Uhr: Der Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten. TomSupreme netzt unhaltbar aus kurzer Distanz.

17:59 Uhr: Und da fällt das 1:0 für Team Eligella. Nach einem cleveren Pass raus auf die linke Seite steht Shehab frei und zirkelt das Leder ins rechte obere Eck.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Trymacs vs Eligella (Spiel 9)

17:58 Uhr: Es geht weiter mit einem absoluten Spitzenspiel. Team Trymacs spielt nun gegen das Team des Veranstalters.

17:55 Uhr: Jetzt ist Schluss. Team Viscabarca schlägt Team UnsympathischTV klar mit 5:1.

Update 09.09.2022, 17:53 Uhr: Doppelschlag NiklasNeo! Der Goalgetter netzt innerhalb weniger Sekunden doppelt und schießt das 5:1.

Update 09.09.2022, 17:52 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag. 4:1, NiklasNeo steht nach einem Steilpass frei vor dem Tor und netzt eiskalt ein.

Update 09.09.2022, 17:51 Uhr: Und da fällt das 3:1! Der Schütze zieht satt ab und trifft ins rechte obere Eck.

Update 09.09.2022, 17:47 Uhr: 2:1, das Team von UnsympathischTV kämpft sich nochmal ran. Und jetzt ist Halbzeit.

Update 09.09.2022, 17:44 Uhr: 1:0 und kurz darauf auch das 2:0 für Visca Barca – beide Tore durch Pazzoo.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team UnsympathischTV vs Visabarca (Spiel 8)

Update 09.09.2022, 17:42 Uhr: Spiel 8 läuft! Auf dem Platz stehen sich dabei Team UnsympathischTV und Team Visca Barca gegenüber.

Update 09.09.2022, 17:34 Uhr: Sidney verkürzt auf 9:3 mit dem wohl bisher schönsten Tor des Turniers. Und jetzt ist die Partie vorbei.

Update 09.09.2022, 17:32 Uhr: Die Sache ist hier gelaufen – 4 Tore für Team Trymacs innerhalb kürzester Zeit. Eine Minute vor Schluss steht es 9:2.

Update 09.09.2022, 17:31 Uhr: 5:2 durch Trymacs! Team Sidney braucht jetzt noch 3 Tore, wenn sie noch eine realistische Chance aufs Halbfinale haben wollen.

Update 09.09.2022, 17:30 Uhr: Erst hält die Katze Monte Team Sidney im Spiel, dann locht Sidney selber ein – 4:2.

MontanaBlack beim Eligella Cup © ingame.de

Update 09.09.2022, 17:27 Uhr: Kurz vor der Halbzeit wird‘s deutlich: 4:1 durch Kevin Pannewitz.

Update 09.09.2022, 17:26 Uhr: Jetzt geht‘s hier ganz schön zur Sache. Innerhalb weniger Sekunden fällt nun zunächst das 2:1 und das direkt das 3:1!

Update 09.09.2022, 17:25 Uhr: 2:0 durch Henso. MontanaBlack war im Tor von Team Sidney machtlos.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Trymacs vs Sidney (Spiel 7)

Update 09.09.2022, 17:23 Uhr: Das 7. Match beginnt – Es spielen Team Trymacs gegen Team Sidney. Und es fällt direkt das 1:0 für Trymacs.

Update 09.09.2022, 17:03 Uhr: Jetzt gibt‘s erstmal eine Spaßveranstaltung mit einer Art Elfmeterschießen mit Fans um eine von Streamern handsignierte PlayStation 5.

Update 09.09.2022, 17:02 Uhr: Ein deutlicher Sieg für Team Mcky! Neben Team Eli sind sie bisher die größten Favoriten

Update 09.09.2022, 17:00 Uhr: Jetzt wirds doch sehr deutlich – 5:0 für Team Mcky.

Update 09.09.2022, 16:58 Uhr: Auch das 4:0 fällt durch Smexy.

Update 09.09.2022, 16:53 Uhr: 3:0 durch Smexy!

Update 09.09.2022, 16:53 Uhr: Niki ist gut drauf, schießt nun sein 2. Tor. Es steht 2:0.

Update 09.09.2022, 16:51 Uhr: 1:0 für Team Mcky durch Niki!

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Gamerbrother vs Mcky (Spiel 6)

Update 09.09.2022, 16:49 Uhr: Spiel 6 beginnt. Es stehen sich Team gamerbrother und Team Mcky gegenüber.

Update 09.09.2022, 16:44 Uhr: Vorbei, die Partie endet 5:1 für Team Eli.

Update 09.09.2022, 16:43 Uhr: Jetzt dürfte die Partie entschieden sein – 4:1 durch Eli höchstpersönlich! Und kurz darauf das 5:1 durch Riad.

Update 09.09.2022, 16:42 Uhr: So, der Favorit ist jetzt wieder auf Kurs – 3:1 für Team Eli durch Lefti.

Update 09.09.2022, 16:38 Uhr: 2:1 für Team Eli – ein richtig schönes Tor! Und jetzt ist Halbzeit.

Update 09.09.2022, 16:35 Uhr: Team Eli brauchte aber nicht lange, um sich zu fangen. Fast direkt fällt der Anschluss, es steht 1:1.

Update 09.09.2022, 16:34 Uhr: Das ging unerwartet schnell – Team Eli, die großen Favoriten des Turniers, liegen nun mit 0:1 hinten!

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eli vs Team Amar (Spiel 5)

Update 09.09.2022, 16:33 Uhr: Es startet die 5. Partie des Abends – Team Eli gegen Team Amar.

Update 09.09.2022, 16:28 Uhr: Abpfiff! Wir haben das erste Unentschieden des Turniers – es bleibt beim 1:1.

Update 09.09.2022, 16:25 Uhr: Es geht hin und her – in hohem Tempo und so einigen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Noch steht es aber immer noch 1:1.

Update 09.09.2022, 16:21 Uhr: Es ist Halbzeit vom bisher spannendstem Match am heutigen Nachmittag.

Update 09.09.2022, 16:17 Uhr: Und jetzt fällt das 1:1 durch Pazzoo von Visca Barca!

Update 09.09.2022, 16:17 Uhr: 1:0 durch Mcky! Das Spiel ist sehr temporeich und auf durchaus sehenswertem Niveau!

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Mcky vs Team Visca Barca (Spiel 4)

Update 09.09.2022, 16:15 Uhr: Es steht das nächste Spiel an – Team Mcky vs Visca Barca. Uuuund Anpfiff!

Update 09.09.2022, 16:09 Uhr: Schluss! Es bleibt beim 3:2 für Team Amar.

Update 09.09.2022, 16:08 Uhr: 40 Sekunden vor Ende fällt nun das 3:2 für Team Amar – wieder durch Diyar.

Update 09.09.2022, 16:06 Uhr: Ausgleich, 2:2 durch Henso! Am Ende geht es jetzt doch noch ganz schön zur Sache – mit hohem Tempo.

Update 09.09.2022, 16:03 Uhr: Halbzeit 2 beginnt. Fast direkt fällt das 1:1 und im Prinzip im Gegenzug auch schon das 2:1 durch Diyar für Team Amar!

Update 09.09.2022, 15:59 Uhr: 1:0 für Team Amar durch Stylo. Das Spiel ist wie schon die 2. Partie recht ausgeglichen, hat aber etwas weniger Tempo.

Update 09.09.2022, 15:57 Uhr: So, Anpfiff Spiel 3.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Trymacs vs Team Amar (Spiel 3)

Update 09.09.2022, 15:53 Uhr: Gleich geht‘s los mit Team Trymacs vs Team Amar.

Update 09.09.2022, 15:49 Uhr: Schluss! Es bleibt beim 4:1.

Update 09.09.2022, 15:48 Uhr: 3:1 für Team Sascha – Alieu hat seinen Hattrick! Und fast direkt danach fällt auch schon das 4:1 durch Sphendi.

Update 09.09.2022, 15:47 Uhr: 2:1 für Team Sascha – wieder durch Alieu.

Update 09.09.2022, 15:42 Uhr: Und da ist schon der Ausgleich, und es geht mit 1:1 in die Halbzeit.

Update 09.09.2022, 15:39 Uhr: Die Partie ist deutlich ausgeglichener, trotzdem fällt schon recht früh das 1:0 für Team UnsympathischTV duch Alieu.

Update 09.09.2022, 15:38 Uhr: Es geht los. Anpfiff Spiel 2 – Team UnsympathischTV vs Team Gemerbrother.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Sascha vs Gamerbrother (Spiel 2)

Update 09.09.2022, 15:37 Uhr: Gleich startet das 2. Spiel des Cups.

Update 09.09.2022, 15:31 Uhr: Wie Niklas „Willy“ Sommer gerade zusammen mit Eli und Sidney verkündet hat, wird es Ende September einen neuen Vitavate-Geschmack geben.

Update 09.09.2022, 15:31 Uhr: Apropos Eli – Das dürfte so manch einen Fan interessieren: EliasN97: Millionen-Angebot von Casino-Anbieter – Streamer lehnt eiskalt ab

Update 09.09.2022, 15:30 Uhr: Quasi mit dem Schlusspfiff fällt noch das 6:2 für Team Eli. Auffällig ist: AbuGoku avanciert hier offenbar zum Fan-Liebling.

Update 09.09.2022, 15:28 Uhr: Das Match scheint entschieden – 5:1 für Team Eli. Doch Team Sidney gibt sich nicht auf – fast im direkten Gegenzug fällt das 5:2.

Update 09.09.2022, 15:27 Uhr: Eine unglückliche Abwehraktion am Tor von Team Sidney führt zum 4:1, Monte hatte leider keine Chance.

Update 09.09.2022, 15:26 Uhr: Arda von Team Eli trifft – 3:1!

Update 09.09.2022, 15:23 Uhr: Anschluss-Treffer! Nur noch 2:1 für Team Eli. Sidney höchstpersönlich bringt sein Team wieder näher ran. Jetzt ist erstmal Halbzeit.

Update 09.09.2022, 15:22 Uhr: Team Eli dominiert deutlich, doch „Marcel Neuer“ verhindert mit starken Paraden, dass es hier nicht 3:0 steht.

Ein Blick auf den Eligella Cup. © ingame.de

Update 09.09.2022, 15:21 Uhr: 2:0 für Team Eli durch Elis Bruder – ein echt satter Schuss von Shehab. Der Favorit führt!

Update 09.09.2022, 15:19 Uhr: Das ging schnell. Monte ist bezwungen, es steht 1:0 für Team Eli. Angezeigt wird es aber noch nicht.

Update 09.09.2022, 15:18 Uhr: Anpfiff! Es geht los – Team Sydney vs. Team Eli. Die Halle tobt!

Update 09.09.2022, 15:13 Uhr: Beide Teams machen sich schon mal warm, die Katze MontanaBlack steht wieder im Tor (bei Team Sidney) und wird lautstark von den Fans gefeiert. Er lässt kaum Bälle durch und macht einen starken Eindruck.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eli vs Team Sidney (Spiel 1)

Update 09.09.2022, 15:13 Uhr: Als erstes spielt Team Eli gegen Team Sidney.

Update 09.09.2022, 15:10 Uhr: Gespielt wird 2x 5 Minuten mit 90 Sekunden Pausen dazwischen. Es gibt eine Gruppenphase, danach folgt das Halbfinale und das Finale mit KO-System. Kommentiert wird das Ganze übrigens vom bekannten Fussball-Kommentator Robby Hunke.

Update 09.09.2022, 15:05 Uhr: Die Stimmung ist top, vor ausverkaufter Kulisse werden die Teilnehmer lautstark vom Publikum gefeiert. Der Moderator Marc Eggers checkt schon mal die Motivation bei den Teilnehmern. Die Teams brennen sichtlich und freuen sich, dass es gleich auf dem Platz losgeht.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer beginnt – Es läuft die Gruppenphase

Update 09.09.2022, 15:00 Uhr: So, es geht los. Der Wartebildschirm ist weg, der Stream beginnt und die Teams laufen direkt ein. Mehr zu den Teilnehmern erfahren Sie hier: Eligella Cup 2: Alle Teilnehmer des Fußball-Events im Audi Dome – Teams und Gruppen

Update 09.09.2022, 14:48 Uhr: Wir von ingame.de sind übrigens auch vor Ort mit dabei und werden euch direkt mit Infos vom Spielfeldrand versorgen.

Ingamde.de ist vor Ort – Ein Blick in die Hallen des Eligella Cups © ingame.de

Update 09.09.2022, 14:46 Uhr: Der Stream zum Eligella Cup 2 ist nun live, allerdings noch mit einem Wartebildschirm.

Update 09.09.2022, 14:45 Uhr: Der Streamer UnsympathischTV twitterte bereits vor einigen Stunden, dass er auf der Autobahn feststeckt und möglicherweise zu spät kommt. Das wäre nicht das erste Mal. Eligella hat schon entsprechend reagiert:

UnsympathischTV hat es am Ende aber doch noch pünktlich geschafft.

Update 09.09.2022, 14:42 Uhr: So, ab jetzt starten wir unseren Live-Ticker zum Eligella Cup 2. Das Wichtigste vorweg:

Hier findet ihr den Live-Stream vom Eligella Cup 2 (noch nicht live)

Der Stream läuft bei RTL+ (auf tvnow.de) und ist heute kostenlos. Sonst ist das Programm an sich kostenpflichtig.

Ursprüngliche Meldung vom 09.09.2022: München – Es ist mal wieder Zeit für ein großes Streamer-Event. Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97, veranstaltet an diesem Wochenende den Eligella Cup 2. Dabei will sich die deutsche Twitch-Elite auf dem Bolzplatz treffen und ein weiteres Mal klären, wer den besten Zauberfuß, die brutalste Grätsche und die schönste Parade auf den Platz bringen kann. Im Ticker verpassen Sie keine Highlight des Fußball-Fests.

Eligella Cup 2 im Ticker – Die wichtigsten Infos

Wer nimmt am Event teil? Unter den Teilnehmern des Eligella Cup 2 befindet sich mal wieder die Créme de la Créme der deutschen Twitch-Streamer. Unter anderem wird MontanaBlack wieder zwischen den Pfosten stehen und versuchen, seinen Kasten mit katzenhaften Reflexen sauber zu halten. Auch Trymacs wird am Start sein, diesmal hoffentlich, ohne sich zu verletzen.

Eligella Cup 2 © Intsagram: Eligella / Fokus Clan AG (Montage)

Wo kann man das Event schauen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Eligella Cup 2 zu schauen. Wer keines der rund 5.000 Tickets mehr für den Audi Dome in München bekommen hat, wird sich auf den heimischen Bildschirm beschränken müssen. Der Eligella Cup 2 wird auf RTL+ im Livestream übertragen.

Wann startet das Event? Datum und Uhrzeit des Eligella Cup 2 stehen schon eine Weile fest. Der Startschuss für das Fußball-Event fällt am Sonntag, dem 11. September, um 15 Uhr. Zu dieser Zeit dürfte auch der Livestream auf RTL+ beginnen. Wir starten unseren Ticker etwas früher, damit ihr ganz sicher nichts verpasst. *Affiliate Link