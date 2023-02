EliasN97: Ungewolltes Date am Valentinstag – Trifft sich mit Fans statt Freundin

Von: Josh Großmann

EliasN97: Ungewolltes Date am Valentinstag – Trifft sich mit Fans statt Freundin © Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

Anstelle eines Dates mit seiner Freundin fliegt EliasN97 zu einem Fußballspiel nach Paris – doch dort ist er nicht so allein, wie er dachte.

Paris, Frankreich – Am Valentinstag verschlägt es EliasN97 nach Paris. Doch hat der Twitch-Streamer kein Date mit seiner Freundin Melina, sondern schaut das Spiel zwischen dem FC Bayern und PSG. Um das Fußballspiel nicht mit leerem Magen zu sehen, will der Streamer alleine essen gehen, doch trifft er im Restaurant auf eine Gruppe Fans. Aus einem einsamen Burger-Essen wird ein Valentinstags-Date mit Abonnenten.

ingame.de verrät, wie das ungewollte Date am Valentinstag zwischen EliasN97 und seinen Fans verlief.

Mit dem Dilemma konfrontiert, zwischen Fußball und seiner Freundin zu entscheiden, fliegt EliasN97 in die Stadt der Liebe – hier trat der FC Bayern gegen PSG an. Auf dem Trip nach Paris will der Twitch-Streamer einer Empfehlung von Sidney Friede nachgehen und völlig allein den „besten Burger“ essen, den sein Freund je verspeist hat.